Agricultores franceses expulsan de sus tierras decenas de autocaravanas aparcadas ilegalmente empleando tractores con estiércol  

Hartos de una situación que llevan ya varios veranos sufriendo y ante la inacción institucional, los agricultores decidieron pasar a la acción. Llenaron las cisternas de purines de su ganado, las engancharon a sus tractores y rociaron sus campos para que el olor de los excrementos y la suciedad provocasen la huida de los acampados ilegalmente.
Ya ves que rapido salen todos corriendo y el que se quede... a pagar
Si no está muy cerca del pueblo… Yo hubiese sido más sutil… es tan fácil criar por millones de larvas de mosquitos…
Mano de santo.
