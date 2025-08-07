edición general
Agricultores franceses expulsan de sus tierras decenas de autocaravanas aparcadas ilegalmente empleando tractores con estiércol

Agricultores franceses expulsan de sus tierras decenas de autocaravanas aparcadas ilegalmente empleando tractores con estiércol  

Hartos de una situación que llevan ya varios veranos sufriendo y ante la inacción institucional, los agricultores decidieron pasar a la acción. Llenaron las cisternas de purines de su ganado, las engancharon a sus tractores y rociaron sus campos para que el olor de los excrementos y la suciedad provocasen la huida de los acampados ilegalmente.

Veelicus #2 Veelicus
Me parece un error, lo que hay que hacer es poner un cartel en la entrada donde se indique que aparcar cuesta 100 euros por dia y que se cobrara a la salida... y luego, a hacer fotos de las matriculas.
Ya ves que rapido salen todos corriendo y el que se quede... a pagar
#5 tromperri *
#2 esa mente capitalista tuya no concibe que los ganaderos prefieran su pasto y que se respete su terreno y su medio ambiente que el dinero de los urbanistas montados en chismes contaminantes que no saben salir a las zonas rurales sin jodrrlo todo ¿no?

Si no está muy cerca del pueblo… Yo hubiese sido más sutil… es tan fácil criar por millones de larvas de mosquitos…
Veelicus #11 Veelicus
#5 amigo, en este mundo la gente solo se preocupa cuando le tocan el bolsillo, mi idea no va de ganar dinero, sino de evitar que usen su terreno sin permiso.
Asimismov #6 Asimismov *
#2 eso fue lo que puse en una nota a un imbécil que aparcó en mi plaza de garaje y que si volvía a ver su coche, cualquier otro día, le denunciaba por no pagar el alquiler desde entonces.
Mano de santo.
Veelicus #10 Veelicus
#9 No, pero si denuncias por incumplimiento de contrato, pues a ver que pasa
cc #6
victorjba #12 victorjba
#10 ¿De qué contrato? Para empezar ¿tienes licencia de actividad para eso? Al ser un aparcamiento ¿has pagado un badén? Cuidadín que te puede salir más caro el collar que el perro, porque seguro que tu estás incumpliendo más normativas que el de la autocaravana.
victorjba #9 victorjba
#2 Claro, si tu vas a la DGT francesa y le pides que te den el nombre y dirección asociados a una matrícula te lo dan enchantés.
#1 tobruk1234
Me parece de puta madre lo que ha hecho los agricultores ya vale con los caravanistas y su ilegalidad. Yo una vez denuncia a varios y se pasaron la pelota de costas al ayuntamiento y del ayuntamiento a diputación y estos a tráfico y vuelta a costas al final les dije que lo dejarán que ya era Navidad y quería cenar trankilo. Les denuncie en marzo pero eso sí me pidieron la ubicación unas 20 veces y en que situación estaban si aparcadas o con enseres fuera. Les dije a todos ellos que estaban con sillas, barbacoa, piscina, y no son del clan, 2 made in spain y 3 franceses, incluso aparte fotografías y pasaron del tema
oghaio #4 oghaio
Atención, no es duplicada. Han borrado el video de la otra noticia: www.meneame.net/m/actualidad/agricultores-enojados-contra-viajeros-sit
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
tres bien
#7 luckyy
Hay que ser muy gilipollas para ir de cuatrocientos en cuatrocientos para hacer campismo
