·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12140
clics
¿Cuánto han crecido los coches? Las fotos que lo demuestran es para alucinar
7356
clics
Cómo poner las cosas por escrito aunque no quiera la empresa
7690
clics
La hortera decoración de la Casa Blanca con Trump: "El estilo Casino Cutre se le está yendo de las manos"
4806
clics
Qué es un reventón térmico, el fenómeno que ha provocado una evacuación en Playa Granada que parece de película: “Se recomienda a la población no salir a la calle”
4681
clics
Hice una estación de metro para mis gatos
más votadas
445
Sobre la amenaza de Santiago Abascal a 'Mañaneros 360'
340
Investigué cada intento demócrata de detener el fascismo en la historia. La tasa de éxito después de que los fascistas fueron elegidos fue del 0%. -ENG-
347
Extremadura confirma que el incendio de Aliseda fue provocado "por intereses económicos" ligados a la caza
330
Sánchez detiene su comparecencia por el golpe de calor de un periodista y "El Español"; le acusa de aprovecharse: "Ya ni se esconden"
447
Los agujeros del último informe de la UCO en el 'caso Montoro'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
30
meneos
91
clics
Agresión sexual en Barcelona: dos hombres siguen a una joven hasta su casa y la agreden sexualmente
Los hechos han ocurrido durante la madrugada de este domingo, 17 de agosto, cuando los dos individuos han agredido sexualmente a una joven después de seguirla hasta su casa.
|
etiquetas
:
agresion sexual
,
barcelona
25
5
0
K
411
actualidad
31 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
25
5
0
K
411
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
oscarcr80
Según las primeras informaciones a las que ha tenido acceso Metrópoli, dos jóvenes de origen marroquí
Votos negativos a mi!
20
K
153
#2
Barney_77
#1
La verdad no debe ser censurada.
6
K
60
#4
Uvieu1926
#1
#2
la verdad es que eran hombres, siempre son hombres.
A mí como hombre me dan asco y me dan igual que sean de aquí o de allí pero la realidad es que siempre son hombres
16
K
67
#8
Pataperro
#4
ya que generalizamos, mejor decimos que son personas, mamíferos , animales, conjuntos de compuestos orgánicos...
9
K
66
#24
Uvieu1926
#8
sois vosotros los que os obsesionais con la nacionalidad. Cuando lo que une a todos los agresores es el sexo
5
K
48
#27
Pertinax
*
#24
Es que la nacionalidad dice mucho. Existe cierta sobrerepresentación en delitos sexuales.
www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=28752#_tabs-tabla
A algunas une más que la española. Todos hombres, sí, pero.
2
K
36
#29
Jacusse
#24
todos bípedos como nexo común.
0
K
10
#25
Nómada_sedentario
#8
Enhorabuena. Te has percatado de que las generalizaciones son absurdas. Pero todas. No sólo las que te interesan, claro.
1
K
23
#9
yabumethod
#4
Joder, de verdad que no sé que es peor, discriminar por la nacionalidad o por el género....
3
K
30
#11
ChatGPT
#9
aquí hay que saber discriminar bien.
se discrimina por nacionalidad con los ingleses y todo son vítores y repartir karma con las bromas.
También se discrimina a los madrileños (son todos subnormales) y todo son aplausos.
Hay clases y clases….
5
K
51
#13
Leon_Bocanegra
#9
se puede discriminar por nacionalidad porque la verdad no debe ser censurada. Excepto a los israelís. A esos no los puedes discriminar o llamamos a los admin
www.meneame.net/story/unos-50-turistas-israelies-permanecen-varados-bo
3
K
40
#16
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#4
Pues entonces, sin son seres humanos, es algo que incardinado en la condición humana, no hace falta investigar más, hay que asumirlo. No vas a poder educar a todo el planeta, es tontería gastarle el dinero, total son hombres y ya está, no hay más que hablar.
0
K
15
#22
Cyberbob
#4
Pues no sé. Creemos leyes específicas que castiguen más a los hombres
Y tribunales solo para esos delitos.
1
K
24
#26
Gnomo
#4
Pues no debería darte igual de donde son. Lo que hay que hacer es tomar medidas muy claras contra aquellos que producen estas agresiones sexuales, mandarles de vuelta a su país en cuanto agredan o delincan, y ver por qué, la mayoría de agresiones sexuales producidas en España, son de extranjeros.
Es un problema presente al que parece que no se da mucha importancia en ciertos partidos políticos
2
K
34
#28
Lutin
*
#4
Hay que tener alguna merma intelectual para ejercer ese desarrollo de lógica absurda y decirlo públicamente.
0
K
7
#30
Uvieu1926
#28
vaya os ofende que se señale que siempre son hombres pero vosotros rápidamente queréis señalar por nacionalidad. Veo que os incomoda la verdad
0
K
18
#5
Pataperro
#2
como que no, si es un suceso con carga ideológica!!!
0
K
16
#7
Andreham
#1
Los prellantos dicen mas de vosotros que de los que criticais.
5
K
43
#14
Stieg
#1
Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿De verdad ante una violación lo que te interesa es hacer política con el origen del violador? ¿Si es español qué haces?
Ostras que nivelazo estamos adquiriendo.
3
K
42
#21
NPCmasacrado
#1
Cuando veais la de españoles en la iglesia que hay pederastas, vais a flipar
2
K
44
#23
alfre2
#1
tranquilo, que los destinarán a otra parroquia para que sigan haciendo lo mismo.
Oh, wait!
2
K
35
#31
Leon_Bocanegra
#1
3 negativos y 15 postivos , vaya con meneame. Menos mal que es una web de zurdos peligrosos.
Ay la virgen. Cuanta majadería
1
K
19
#6
Pertinax
*
De lo que no cabe duda es de que son hombres, así que, o pobreza o problemas mentales. No quedan más variables que despejar en la ecuación salvo estas dos.
1
K
30
#3
EnLos80EraPeor
*
En los 80 era peor. Deberíamos salir todos los días a los balcones a aplaudir por la seguridad que hay hoy en día en nuestras calles. Y en Barcelona ya ni te cuento
2
K
28
#18
bronco1890
#3
Había yonkis pegando tirones y reventando coches, pero violaciones y peleas a machetazos no creo que tanto.
2
K
30
#10
Leon_Bocanegra
El nivel de subnormalidad en los comentarios de estas noticias, crece exponencialmente cada día que pasa. Que maravilla.
1
K
23
#12
endy
Cuando se hará algo para que las mujeres estén tan seguras como lo estaban hace más de 10 años?
1
K
20
#15
Atusateelpelo
#12
¿En que datos te basas para decir que hace 10 años estaban mas seguras?
2
K
36
#17
Machakasaurio
#12
hace mas de 10 años es un periodo algo amplio, no crees?
hablas del Neolítico?
1
K
18
#20
endy
#17
claro, y mañana se descubre la rueda
0
K
7
#19
Machakasaurio
en que con Franco se vivia mejor, y que viva España, putos moros.
Apuestas?
0
K
7
Ver toda la conversación (
31
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Según las primeras informaciones a las que ha tenido acceso Metrópoli, dos jóvenes de origen marroquí
Votos negativos a mi!
A mí como hombre me dan asco y me dan igual que sean de aquí o de allí pero la realidad es que siempre son hombres
www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=28752#_tabs-tabla
A algunas une más que la española. Todos hombres, sí, pero.
se discrimina por nacionalidad con los ingleses y todo son vítores y repartir karma con las bromas.
También se discrimina a los madrileños (son todos subnormales) y todo son aplausos.
Hay clases y clases….
www.meneame.net/story/unos-50-turistas-israelies-permanecen-varados-bo
Y tribunales solo para esos delitos.
Es un problema presente al que parece que no se da mucha importancia en ciertos partidos políticos
Ostras que nivelazo estamos adquiriendo.
Oh, wait!
Ay la virgen. Cuanta majadería
hablas del Neolítico?
Apuestas?