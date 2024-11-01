·
65
meneos
171
clics
Agentes de ICE retuvieron como rehén a una niña autista de 5 años mientras amenazaban a sus padres
Familia guatemalteca intenta recuperar a su hija, retenida por agentes del ICE.
|
etiquetas
:
ice
,
eeuu
,
retienen
,
niña
,
autista
44
21
0
K
487
actualidad
8 comentarios
#1
manzitor
Ese país no puede estar mas podrido.
10
K
101
#4
themarquesito
#1
Sí que puede. Dale un par de semanas a los de ICE y te lo demuestran
3
K
50
#3
Magog
Los del ICE son personas que viven entre nosotros, no os olvidéis de eso. Hay mucho hijo de puta que
no vale ni la bala
esperando a tener un mínimo de poder, con el beneplácito de parte de la sociedad, igualmente enferma.
El mal está de moda, y el problema es que los adolescentes de ahora están creciendo con ese discurso
7
K
87
#2
Supercinexin
Valores USAnos en estado puro.
1
K
24
#5
NanakiXIII
Maldito paracetamol!!!!
1
K
19
#6
El_Tio_Istvan
¿Para sacarle el tylenol del organismo?
El ICE va a dejar a las SA y las SS en ridículo.
0
K
12
#7
JackNorte
La salvacion del infierno que ofrece Trump
0
K
12
#8
SeñorPresunciones
Al menos no le dieron paracetamol
Putos nazis.
0
K
12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
