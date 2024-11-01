edición general
Agentes de ICE retuvieron como rehén a una niña autista de 5 años mientras amenazaban a sus padres  

Familia guatemalteca intenta recuperar a su hija, retenida por agentes del ICE.

8 comentarios
manzitor
Ese país no puede estar mas podrido.

themarquesito
#1 Sí que puede. Dale un par de semanas a los de ICE y te lo demuestran

Magog
Los del ICE son personas que viven entre nosotros, no os olvidéis de eso. Hay mucho hijo de puta que no vale ni la bala esperando a tener un mínimo de poder, con el beneplácito de parte de la sociedad, igualmente enferma.
El mal está de moda, y el problema es que los adolescentes de ahora están creciendo con ese discurso

Supercinexin
Valores USAnos en estado puro.

NanakiXIII
Maldito paracetamol!!!!

El_Tio_Istvan
¿Para sacarle el tylenol del organismo?

El ICE va a dejar a las SA y las SS en ridículo.

JackNorte
La salvacion del infierno que ofrece Trump xD

SeñorPresunciones
Al menos no le dieron paracetamol

Putos nazis.


