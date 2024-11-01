edición general
Agentes de ICE agreden a un empleado postal federal durante un incidente de discriminación racial

Agentes del ICE agreden a un trabajador postal durante su reparto empujándolo al suelo.

karakol
Un usuario de Reddit comenta que agredir a un empleado postal es un delito federal, castigado con hasta 10 años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
themarquesito
#1 Nada que Trump no pueda arreglar con un indulto
Suleiman
#1 Las leyes no les aplican como se ha demostrado en otros casos, basicamente es un grupo de nazis con barra libre para hacer lo que les de la gana...
sxentinel
#3 Relacionado, para que se vea hasta que punto es así.

www.youtube.com/watch?v=fktQUIkf6o0

Ni se les puede demandar por un tecnicismo que los tribunales están permitiendo.
