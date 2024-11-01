·
Agentes de ICE agreden a un empleado postal federal durante un incidente de discriminación racial
Agentes del ICE agreden a un trabajador postal durante su reparto empujándolo al suelo.
|
etiquetas
:
ice
,
trabajador
,
postal
,
discriminación
#1
karakol
Un usuario de Reddit comenta que agredir a un empleado postal es un delito federal, castigado con hasta 10 años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
5
K
88
#2
themarquesito
#1
Nada que Trump no pueda arreglar con un indulto
4
K
74
#3
Suleiman
#1
Las leyes no les aplican como se ha demostrado en otros casos, basicamente es un grupo de nazis con barra libre para hacer lo que les de la gana...
4
K
74
#4
sxentinel
#3
Relacionado, para que se vea hasta que punto es así.
www.youtube.com/watch?v=fktQUIkf6o0
Ni se les puede demandar por un tecnicismo que los tribunales están permitiendo.
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
