Agentes federales se enfrentan con manifestantes en Minneapolis un día después de que un agente del ICE matara a tiros a una mujer [ENG]

Agentes federales se enfrentan con manifestantes en Minneapolis un día después de que un agente del ICE matara a tiros a una mujer [ENG]

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, habló el jueves con «CBS Mornings» y afirmó que el tiroteo mortal de un ciudadano estadounidense por parte de un agente federal «era totalmente previsible». «Reconocemos que, evidentemente, esto se ha ido gestando a lo largo de varias semanas», dijo O'Hara. «Espero que, independientemente de la ideología política de cada uno, podamos reconocer que la pérdida de una vida humana es una tragedia y que no queremos agravarla con una situación que pueda provocar la destrucción o más daños a esta comun

Supercinexin #2 Supercinexin
Pero recuerden: la dictadura era Venezuela. Y en Chinarrusia hay mucha represión, sus ciudadanos viven fatal, muy oprimidos, muy mal, ogh, agh...
10
Spirito #7 Spirito
#2 Ahora vendrá algún iluminado con su bilis y santísimos espumarajos super-democratas-fascios a decirte que eres un comunista.

Verás, verás... acuden como pirañas. xD
3
azathothruna #14 azathothruna
#7 Pues yo soy la nutria amazonica.
Esperando que vengan esos pececitos para darme un banquetazo de ceviche
1
Chinchorro #9 Chinchorro
#2 asesinan a sus propios ciudadanos para protegerlos, que no te enteras :troll:
1
azathothruna #13 azathothruna
#2 Los extranjeros que viven en china usan IA alien, porque tantas maravillas no puede ser cierta,
Solo el bloque colonizador tiene el derecho de 1% de esas maravillas :troll: :troll: :troll: :troll:
0
#16 Robe7064
#2 Venezuela, China y Rusia son dictaduras en que hay mucha represión y sus ciudadanos viven fatal, ogh, agh.

Eso no quita ni pone que Trump y sus secuaces lleven instalando su propia dictadura desde el primer dia y creo que a estas alturas ya un éxito, pero va a ser peor, quizás a los niveles rusos.
0
Pontecorvo #18 Pontecorvo
#2 Hace unas horas acaban de liberar presos políticos en Venezuela. Perfecto timing.
0
#10 candonga1
Bulo.

Estas cosas no pasan en El Mundo Libre.

:troll:
2
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#10 Los defensores de "El Mundo Libre", como era evidente para cualquiera con dos dedos de frente, el que no era un imbécil al que le tomaron el pelo resultó ser un hipócrita de mierda.
0
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Protestas ciudadanos ante el asesinato de una mujer por parte de ICE.

La versión de los fascistas aquí: www.foxnews.com/us/minneapolis-protesters-confront-federal-agents-day-

Los de ICE están tirando gas pimienta y deteniendo gente. A ver si Trump aprovecha para declarar el estado de sitio similar.
3
Daniel_Blake #4 Daniel_Blake
Son sus costumbres y tenemos que respetarlas.
1
azathothruna #6 azathothruna
Quien tiene mas autoridad en caso una situacion llame a todos estos al mismo caso/sitio/persona??
ICE
Guardia Nacional
FBI
CIA
Policia local
????
0
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#6

El que lleve el fusil con el calibre más gordo.
2
makinavaja #11 makinavaja
#6 En EEUU no será por falta de gente armada que pueda pegarte un tiro...
0
Imag0 #15 Imag0
Que se maten entre ellos estoy hasta los cojones de los putos estadounidenses
0

