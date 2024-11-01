Agentes federales se enfrentan con manifestantes en Minneapolis un día después de que un agente del ICE matara a tiros a una mujer [ENG]

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, habló el jueves con «CBS Mornings» y afirmó que el tiroteo mortal de un ciudadano estadounidense por parte de un agente federal «era totalmente previsible». «Reconocemos que, evidentemente, esto se ha ido gestando a lo largo de varias semanas», dijo O'Hara. «Espero que, independientemente de la ideología política de cada uno, podamos reconocer que la pérdida de una vida humana es una tragedia y que no queremos agravarla con una situación que pueda provocar la destrucción o más daños a esta comun
Verás, verás... acuden como pirañas.
Esperando que vengan esos pececitos para darme un banquetazo de ceviche
Solo el bloque colonizador tiene el derecho de 1% de esas maravillas
Eso no quita ni pone que Trump y sus secuaces lleven instalando su propia dictadura desde el primer dia y creo que a estas alturas ya un éxito, pero va a ser peor, quizás a los niveles rusos.
Estas cosas no pasan en El Mundo Libre.
x.com/ScooterCasterNY/status/2009275110704681393?s=20
La versión de los fascistas aquí: www.foxnews.com/us/minneapolis-protesters-confront-federal-agents-day-
Los de ICE están tirando gas pimienta y deteniendo gente. A ver si Trump aprovecha para declarar el estado de sitio similar.
ICE
Guardia Nacional
FBI
CIA
Policia local
????
El que lleve el fusil con el calibre más gordo.