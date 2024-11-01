edición general
"Los agentes están cazando a los migrantes en Mineápolis cuando salen a tirar la basura"

El pastor Sergio Amezcua recibió una llamada de emergencia. Un muchacho se lanzó desde un tercer piso cuando descubrió que agentes uniformados recorrían el edificio donde vivía para detener a migrantes indocumentados. Amezcua, de 46 años, recuerda que pidió detalles: dónde estaba el muchacho, cómo se encontraba, qué se podía hacer para ayudarlo. Su interlocutor respondió que el joven había resultado herido en la caída.

Pues si están cazando ... habrá que cazarlos a ellos.

Se pone un cebo vestido de mariachi en una zona despejada y cuando lleguen los de ICE, leña al mono.
