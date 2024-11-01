·
131
meneos
240
clics
Un agente de ICE mata a tiros a un cocinero mexicano que se resistió a ser arrestado en Chicago
El fallecido, de 38 años, habría tratado de huir de un grupo de agentes del Servicio de Inmigración en un control de tráfico cuando uno de los agentes disparó su arma de fuego contra él.
|
49 comentarios
#2
LunaTiko
Eso es legal?? Se vienen curvas a lo George Floyd, voy sacando las palomitas...
11
K
110
#9
antesdarle
#2
legal en EEUU no se, desproporcionado desde luego
5
K
47
#43
BlackDog
*
#9
Para nosotros es desproporcionado, pero en EEUU los policias no se la juegan, recordemos que cada persona que paran puede ir armada, y se la juegan menos si el detenido se da a la fuga arrollando a un agente.
El hombre, de 38 años y nacionalidad mexicana, “intentó conducir su vehículo contra el equipo de arresto, golpeando a un agente y arrastrándolo mientras huía del lugar”, asegura el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado
0
K
6
#15
brandao
*
#2
al menos era previsible, hace semanas salió el vídeo de cómo tirotean un coche que huye de esos supuestos agentes ICE en cuanto le rompen el cristal, comenté que faltaban días para ver muertos sobre la mesa. Pues ya lo lograron, la desgracia de gente muriendo por nada, por la pura idiotez de otros.
3
K
35
#41
elGude
#15
pues nada, a comprar acciones de empresas de palomitas.
0
K
13
#20
DobleCapital
#2
Es curioso que las protestas por el asesinato de Kirk han sido bastante pacíficas hasta ahora, en cambio cuando pasa algo así, las protestas de la izquierda tienen otras características. En cualquier caso, condeno este vil asesinato al cocinero mexicano.
6
K
-24
#23
haprendiz
#20
Es curioso que hagas tantas pre-suposiciones en tu comentario, sobre escenarios hipotéticos que, de momento, solo han sucedido en tu imaginación.
En cualquier caso, yo subo la apuesta y condeno todo tipo de violencia: verbal, física y estructural.
5
K
52
#26
DobleCapital
#23
Hipotético no es, ya pasó con el caso George Floyd.
1
K
-3
#24
SeñorPresunciones
#20
Tan,tan,tan pacíficas que el ICE ya está asesinando personas.
3
K
39
#29
DobleCapital
#24
El ICE no hace protestas ciudadanas, son un organismo (deleznable) del gobierno.
0
K
7
#25
Tunguska08Chelyabinsk13
#20
Es incomparable, que a alguien lo mate un tercero, a que lo mate el estado a través de sus fuerzas de seguridad. Normal que las protestas no sean iguales.
5
K
55
#33
C.Nutrio
#25
Y que haya que andar explicándole eso a algún que otro "demócrata equidistante"...
0
K
7
#35
DobleCapital
#25
"El estado" no mata a nadie, lo ha matado un policía y probablemente se considere una acción totalmente desproporcionada.
0
K
7
#48
SeñorPresunciones
#35
La presidencia está ejerciendo la represión y la violencia sobre el pueblo. Ese tipo de medidas nunca terminan bien, son simples matemáticas y estadística.
0
K
12
#27
frg
#20
Pero qué chorradas cuentas . ¿Te crees lo que escribes o viene en tu guión?
1
K
20
#28
Bowsers
#20
la cosa es que consideras a gente de izquierdas (supongo que los demócratas) en España serían de centro derecha o derecha.
0
K
6
#31
Igoroink
*
#20
Te acuerdas de cuando la izquierda asaltó el capitolio con armas de fuego?
1
K
17
#32
DobleCapital
#31
Eso no fue una protesta por la muerte de nadie. Pero si, ese fue un hecho totalmente reprobable.
0
K
7
#34
Tyler.Durden
#20
cierto, muy pacíficas. Habían llamado a la guerra contra la izquierda cuando ni se había detenido a alguien.
Los asesinatos de los legisladores demócratas a manos de un ultraderechista en cambio, provocó un baño de sangre en todos los usa.
De verdad que vaya películas os montáis.
0
K
7
#36
DobleCapital
#34
Cuando pasó lo de las legisladoras demócratas, nadie o casi nadie se puso a celebrar dichos viles asesinatos. En cambio con el tema Kirk, ya sabemos qué pasó.
0
K
7
#44
Fernando_x
#36
el propio Kirk se burló del ataque al marido de Nancy Pelosi.
1
K
18
#49
Elrosquasard
#36
Pues que murió por el derecho de Tyler Robinson a portar armas. Y no justifico el asesinato, me parece deleznable, pero por las palabras del propio Kirk, parece que el si estaría de acuerdo. Tiempos asquerosos han tocado vivir.
0
K
7
#37
manzitor
#20
La violencia ya la ejerce el estado en nombre de toda esa tribu de tarados fanáticos, cómo era Kirk
0
K
11
#38
ostiayajoder
*
#20
Esta habiendo llamados a la guerra civil tan bestias q nos estamos enterando desde aqui....
Cuando asesino un ultraderechista mato a la legisladora aquella y su marido hace 2 meses todo eran chostes y megacion de q el asesino fuera un fascista...
Y no nos enteramos aqui de q nadie clamara por venganza.
Q teneis unis huevos los fascistas q es acojonante.... verguenza 0.
0
K
10
#40
DobleCapital
#38
Cuando pasó eso, lo que no hubo fue personas celebrando o justificando el asesinato.
0
K
7
#45
elGude
#40
creo a Kirk le parecía bien lo que pasó, recuerdo al twit suyo al respecto que ahora es poco irónico para recordarlo.
0
K
13
#39
tableton
#20
es curioso que equipares las protestas por el asesinato por parte de un policía, funcionario del estado y en teoría protector de la ciudadanía, con el de un francotirador con vete a saber q motivaciones
0
K
9
#47
elGude
#39
un muerto es un muerto, está mal los motivos.
0
K
13
#46
brandao
*
#20
curioso para quien no entienda ni hacia donde se caga o quiera mentir, se caga hacia abajo por cierto y para mentir aquí con esto llegas tarde, lo ha matado otro MAGA convencido, si quieren vengarse con violencia tendrán que azotarse la espalda ellos mismos, prueba a ver si alivia.
0
K
8
#11
cocolisto
Nada,este hombre que han asesinado no es un difusor de racismo y odio.No veréis homenajes y nadie hablará de ir a cazar a la gente del Ice.
8
K
91
#16
mariKarmo
Pedirá la derecha europea un minuto de silencio en el Congreso Europeo?
7
K
90
#4
laruladelnorte
Este viernes, Trump anunció que Memphis, en el estado de Tennessee, será la próxima ciudad a la que enviará tropas de la Guardia Nacional como parte de su campaña contra el “creciente crimen” en las calles, algo que no apoyan los datos policiales, aunque advirtió que “habría preferido ir a Chicago”.
Creciente crimen desde que han puesto a un delincuente a dirigir el país...
7
K
90
#1
comadrejo
USA way of life.
6
K
73
#12
moco36
Lo llamamos terrorismo de extrema derecha? Frijool condena esto caramierda!
6
K
73
#10
antesdarle
Video, espero que le caiga una buena al pistolero
www.reddit.com/r/illinois/comments/1nfighl/new_video_of_ice_agents_kil
6
K
65
#14
Raziel_2
#10
Una buena, un ascenso.
Ya han puesto a esta gente por algo. Están tensando la cuerda para poder justificar acciones aun mas duras.
1
K
22
#5
A.more
Esto es EEUU? Mejor que corea del norte? Mejor que irán?
4
K
57
#13
Raúl_Rattlehead
Disparos Unidos de América. Que puta gentuza, seguro que el tal Charlie Kirk estaría descorchando champán si siguiera vivo.
5
K
40
#21
Raul_Lomi
Ya están cachondos, ya vale todo
2
K
25
#30
DenisseJoel
Estados Unidos se está convirtiendo en el tipo de país que quieren PP y Vox.
1
K
22
#3
Bravok1
*
Make américa grey again.
1
K
19
#6
YoSoyTuPadre
#3
Make Civil War Great Again
1
K
17
#18
torkato
#3
Make América Gilipollas Again
0
K
10
#17
Razorworks
Esta deben de ser esas "actuaciones soñadas" que leo en Instagram y demás cuando los soplapollas cerebro-ameba ven a alguien haciendo lo que sea y los comentarios mas votados son "
en EE. UU. la policía habría puesto en su sitio a este tío rápido"
, y cosas así.
1
K
18
#7
jewel_throne
Veremos si estalla de una vez la chispa que inicie una segunda guerra civil en los USA...
1
K
17
#8
obmultimedia
#7
Es lo que esta buscando Trump para perpetrarse en el poder, si instaura el estado de sitio, se suspenden las elecciones.
8
K
111
#19
torkato
#8
En la película Civil War el presidente con tercer mandato no acaba bien...
0
K
10
#22
reithor
Candidato a condecoración
0
K
11
#42
DonaldBlake
Seguro que también difunden un vídeo con la viuda de este pobre hombre en el que señalará que no sabemos lo que se ha desatado en EEUU y el mundo.
P.D.: Ni idea de si estaba casado.
0
K
8
