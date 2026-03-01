Agencia internacional desmiente a Grok tras afirmar que video de ataque a Irán corresponde a 2021

En un hecho que ha llamado la atención, la agencia de noticias internacional, EFE, ha salido a desmentir a Grok, la IA de X (ex Twitter) tras afirmar que un video compartido por la agencia del ataque ocurrido en Irán, corresponde a la ciudad de Kabul (Afganistán) en 2021.
| etiquetas: twitter , musk , manipulación , irán , kabul
