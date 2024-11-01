edición general
7 meneos
27 clics
La agencia antiblanqueo impone una de sus mayores multas a Caixabank por la venta de la Torre Foster

La agencia antiblanqueo impone una de sus mayores multas a Caixabank por la venta de la Torre Foster

La entidad, que heredó el problema de Bankia, ha recurrido los 30 millones que suma de sanción ante el Tribunal Supremo

| etiquetas: caixabank , bankia , torre foster
6 1 0 K 76 actualidad
sin comentarios
6 1 0 K 76 actualidad

menéame