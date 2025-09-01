edición general
A las afueras de Gaza, dos senadores demócratas estadounidenses denuncian la "propaganda" de Israel en medio de la "devastación y la hambruna" (ING)

El senador Jeff Merkley afirmó que la presentación de las FDI sobre la ayuda a Gaza señaló que «la realidad es diferente». El senador Chris Van Hollen indicó que Jordania los invitó a un vuelo sobre Gaza, pero Israel les denegó la autorización. Durante su visita a Ramala y su reunión con el presidente de la Autoridad Palestina, añadió: «No podemos ignorar la creciente violencia de los colonos israelíes».

A buenas horas. Hacia donde han estado mirando todos estos años en los que gobernaron.?
#1 Y además, Kamala durante la campaña dejó muy claro que las cosas estaban muy bien y seguiría con la política de Biden.
En mi opinión ese tipo de cosas hicieron que Kamala perdiera y no que Trump ganara.
#1 hacia la derecha

#2 hasta bernie sanders ha sido un tibio con este tema.
