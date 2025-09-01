A las afueras de Gaza, dos senadores demócratas estadounidenses denuncian la "propaganda" de Israel en medio de la "devastación y la hambruna" (ING)

El senador Jeff Merkley afirmó que la presentación de las FDI sobre la ayuda a Gaza señaló que «la realidad es diferente». El senador Chris Van Hollen indicó que Jordania los invitó a un vuelo sobre Gaza, pero Israel les denegó la autorización. Durante su visita a Ramala y su reunión con el presidente de la Autoridad Palestina, añadió: «No podemos ignorar la creciente violencia de los colonos israelíes».