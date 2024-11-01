edición general
After The War: la leyenda después de la guerra

Hoy, 35 años después (nostalgia aparte), podemos afirmar que el periplo de este juego para llegar a nuestros hogares es digno de estudio… retrocedamos unos cuantos años (...) Una de las virtudes de Dinamic eran sus ediciones, siendo aún hoy muy apreciadas. After the War fue uno de los juegos que por el momento de su salida tuvo la fortuna de contar con una edición de lanzamiento estupenda, ya fuera en su edición en cinta o disco al abrir la espectacular caja te encontrabas unas instrucciones desplegables de los mas evocadoras y un póster...

Brill
Adoro este juego, sobretodo la primera parte. Teníamos montones de beat 'em up para 8 bits, pero pocos tan fardones como este: sprites gigantes, botones / teclas separadas para patada y puñetazo... la ambientación a lo peli italiana de serie B (no te olvidamos, 2019, tras la caída de Nueva York) era sólo un extra.
ghotam
Hay spectrum, ¡hay meneo!
