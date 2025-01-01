Extratele Afra Blanco alerta sobre el discurso antipensiones: "Ya nos dijeron que quieren privatizarlo todo..." La sindicalista cargó en 'LaSexta Xplica' contra José María Aznar y el PP, así como denunció que Rajoy vaciara la hucha de las pensiones derivando 40.000 a la banca
A ver si eso va a tener algo que ver...
Basándose en informes del Tribunal de Cuentas, expertos y movimientos sociales, COESPE denuncia que el Estado ha cargado indebidamente más de 103.690 millones de euros al sistema, fondos que deberían ser devueltos de forma… » ver todo el comentario
