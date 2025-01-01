edición general
Afra Blanco alerta sobre el discurso antipensiones: "Ya nos dijeron que quieren privatizarlo todo..."

Afra Blanco alerta sobre el discurso antipensiones: "Ya nos dijeron que quieren privatizarlo todo..." La sindicalista cargó en 'LaSexta Xplica' contra José María Aznar y el PP, así como denunció que Rajoy vaciara la hucha de las pensiones derivando 40.000 a la banca

vicus. #2 vicus.
Hay 22 millones de cotizantes a la seguridad social y vienen con el cuento de que las pensiones no se sostienen, lo que no se les sostiene es que las aseguradoras privadas no hacen caja en España con un negocio tan suculento y los más gracioso es que algunos de estos charlatanes neoliberales les hace el lobby gratis.
gitamon #5 gitamon *
#2 si las pensiones no se sostienen se suben los impuestos y listo. Si ahora se destina el ~50% y nadie se cosca, podemos destinar el 70-80% sin problema
gitamon #11 gitamon
#2 Hay 22 millones de cotizantes a la seguridad social que deben pagar las pensiones actuales más las suyas
este_no_es_eltraba #8 este_no_es_eltraba
Las matemáticas son fachas.
gitamon #9 gitamon
#8 es violencia numérica contra los discalculios
#12 malditopendejo
#8 las mates no tiene ideología. Los que gestionan los impuestos si.

A ver si eso va a tener algo que ver...
gitamon #6 gitamon
quién es esta tipeja?
#3 tierramar *
Relacioando: www.meneame.net/m/actualidad/coespe-denuncia-han-sustraigo-103-690-mil COESPE denuncia:"se han sustraido 103.690 millones de euros del sistema público de pensiones". El PPSOE ha ido vaciando la hucha de las pensiones.
Basándose en informes del Tribunal de Cuentas, expertos y movimientos sociales, COESPE denuncia que el Estado ha cargado indebidamente más de 103.690 millones de euros al sistema, fondos que deberían ser devueltos de forma…   » ver todo el comentario
#10 slender_1
Lo peor es que muchos de esos voxtrencos lo dicen desde Andorra.
alcama #1 alcama
Coño, acabo de enterarme que la pareja de Afra es Antonio Pérez Lobato , el de La Sexta Explica.
Lo he mirado porque he pensado "Pobre pareja tener que soportar a semejante engendro" . Y encima es este pobrecillo, jajajaja
Barney_77 #4 Barney_77
#1 Es como con la Santaolalla, todos meten a sus parejas en la tele por... sus méritos
alcama #7 alcama
#4 A ver, Santaolalla es claro que ha entrado porque "la chupa" ( dicho por ella misma) . Pero Afra y el otro se conocieron en television
