Afganistán acusa a Pakistán de asesinato de civiles en Kabul por los ataques aéreos [eng]

El 16 de marzo, el gobierno afgano acusó a Pakistán de matar civiles en nuevos ataques aéreos contra Kabul, pero Islamabad afirmó haber realizado ataques de precisión contra objetivos militares y terroristas. Fuertes explosiones sacudieron la capital afgana a las 9 de la noche, hora local, y columnas de humo fueron visibles desde los barrios de Shahr-e-Naw y Wazir Akbar Khan. El ejército pakistaní ha atacado Kabul varias veces en las últimas semanas, en el marco de un conflicto desencadenado por las acusaciones de ataques fronterizos.