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Afganistán acusa a Pakistán de asesinato de civiles en Kabul por los ataques aéreos [eng]

Afganistán acusa a Pakistán de asesinato de civiles en Kabul por los ataques aéreos [eng]

El 16 de marzo, el gobierno afgano acusó a Pakistán de matar civiles en nuevos ataques aéreos contra Kabul, pero Islamabad afirmó haber realizado ataques de precisión contra objetivos militares y terroristas. Fuertes explosiones sacudieron la capital afgana a las 9 de la noche, hora local, y columnas de humo fueron visibles desde los barrios de Shahr-e-Naw y Wazir Akbar Khan. El ejército pakistaní ha atacado Kabul varias veces en las últimas semanas, en el marco de un conflicto desencadenado por las acusaciones de ataques fronterizos.

| etiquetas: geopolítica , guerra , información , ataques , crímenes
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2 comentarios
6 0 0 K 88 actualidad
Dragstat #1 Dragstat
Afganistán, seguramente uno de los paises del mundo al que menos le preocupa sus propios ciudadanos.
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#2 Kuruñes3.0
Encima que les ahorran trabajos...
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menéame