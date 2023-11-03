·
Del aeropuerto al hospital: Cataluña investiga el aumento de niños peruanos con cáncer que se tratan en Barcelona
Las familias, desesperadas, llegan sin papeles y representan uno de cada cuatro nuevos tratamientos.
actualidad
#9
cajadecartonmojada
Una noticia del 2023 en Actualidad...
6
K
76
#16
plutanasio
#9
Eso digo yo, me sonaba mucho de haber visto esa noticia por aquí hace tiempo.
0
K
11
#18
cajadecartonmojada
*
#16
También me sonaba, pero he entrado por si era algo que había vuelto a pasar, porque recuerdo varias noticias en otros años, y ya he visto la fecha del artículo.
0
K
10
#7
laruladelnorte
A diferencia del turismo sanitario, donde los pacientes abonan directamente los miles de euros que cuesta un servicio que ofrece cualquier entidad privada, el flujo peruano tiene su origen principal en la pobreza. "Las familias oncológicas vienen a la desesperada. Venden todo el patrimonio para llegar hasta aquí e intentar salvar una vida", entiende Jaime Toledo, presidente de la Asociación de Cooperación e Integración Iberoamericana de Barcelona. Las familias se empadronan, muchas
…
» ver todo el comentario
3
K
35
#22
Luca7
#7
el problema será cuando te denieguen a ti o a tu hijo un tratamiento porque ya no hay para todos. Veremos ahí lo solidario que eres.
2
K
15
#4
Josecoj
Lo que haríamos cualquiera por cuidar de nuestros hijos
3
K
28
#21
Antipalancas21
#19
No tienes mente eres peor que eso todavía.
0
K
20
#10
Antipalancas21
#8
No seas chorra ya te lo explico un moderador que esa norma no se aplica , y tu sigues y sigue, te han explicado mil veces como saltarte lo del muro de pago en tu navegador pero tu nada a lo tuyo a subir karma con eso nada mas.
0
K
20
#14
javierchiclana
#10
Las normas son claras. Si no te gustan pide que se cambien.
Sí procurar que MNM sea un lugar de libre lectura me sube el karma a cholón
1
K
29
#17
Antipalancas21
#14
Ya de eso vives, tu y yo ya hemos tenido desencuentros y seguiremos asi, me patean los que son cerrados de mente y solo se dedican a joder a los demás.
0
K
20
#19
javierchiclana
*
#17
¿Cerrado de mente porque quiero que MNM sea un lugar de libre lectura?
0
K
18
#15
Ovlak
*
#10
Pues que la quiten de la wiki y/o el legal. No todos hemos por qué tenido que hablar con un administrador.
1
K
23
#20
Antipalancas21
#15
Fue un viejo desencuentro que tuvimos y un administrador se lo explico, sigue igual si miras su historial es principalmente siempre por eso del muro de pago sus comentarios.
0
K
20
#23
Banshee2x
#20
A mi nadie me lo ha explicado y no creo que un admin se lo haya explicado al resto de meneantes, si tienes una duda miras las normas y ahi sigue esa norma, si ya no se aplica que la quiten, que solo es borrar dos lineas.
Con Opera en modo lectura tampoco se puede leer.
0
K
10
#13
javierchiclana
#12
¿Para saltarme los derechos de autor? No me interesa. Gracias.
0
K
18
#1
javierchiclana
*
Muro de pago:
4
K
15
#2
Icelandpeople
#1
Y mira que lo he puesto en negrita...
1
K
31
#3
javierchiclana
*
#2
Eso será en tu navegador. En el modo lectura de Chrome no es visible.
"3. Las páginas e información enviada deberán ser de acceso y visibilidad pública e inmediata preferentemente,
sin necesidad de procedimientos adicionales
. Los contenidos exclusivamente accesibles a través de pago serán penalizados y descartados."
www.meneame.net/legal#tos
2
K
32
#6
Antipalancas21
#3
Ya te dijeron un administrador que eso ya no se tenia en cuenta y tu sigues y sigues igual.
0
K
20
#8
javierchiclana
*
#6
Falso. Las normas son claras.
"3. Las páginas e información enviada deberán ser de acceso y visibilidad pública e inmediata preferentemente, sin necesidad de procedimientos adicionales. Los contenidos exclusivamente accesibles a través de pago serán penalizados y descartados."
www.meneame.net/legal#tos
3
K
19
#12
Andreham
#3
Deberías de hacerte un favor a ti mismo y abandonar Chrome. Yo es que soy team Firefox desde la beta; pero Brave da muy buenos resultados. También se puede instalar en móvil.
0
K
8
#5
Antipalancas21
#2
Da lo mismo ese vota a todo muro de pago, esta por aquí solo para eso y mira que se lo han explicado veces y sigue y sigue.
0
K
20
#11
Gadfly
#2
por mucho que lo pongas en negrita sigue siendo muro de pago y punto
2
K
27
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
