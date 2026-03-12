Las aerolíneas prevén hasta un 9% de subida en los billetes de avión por el conflicto en Oriente Próximo

El precio de los billetes de avión va a subir mientras siga alto el del petróleo debido a la guerra en Oriente Próximo. El director general de la asociación de líneas aéreas Iata, Willie Walsh, estima que ese encarecimiento de los vuelos “se moverá entre el 8% y el 9%”, según ha afirmado en una conferencia celebrada en Lima (Perú). “Es inevitable que, si los precios del petróleo se mantienen altos, los precios de los billetes suban”, ha anunciado el representante del sector aéreo.