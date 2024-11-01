edición general
El aerogenerador eólico más grande del mundo se rompe cuando se somete a pruebas extremas

El aerogenerador eólico más grande del mundo se rompe cuando se somete a pruebas extremas

El fabricante afirmaba que la turbina había sido diseñada para operar en condiciones extremas, incluyendo ráfagas de viento de hasta 79,8 m/s, cercanas a las de un tifón de categoría cinco, lo que le otorgaría una clara ventaja en entornos particularmente agresivos como los mares del sur de China. Sin embargo, apenas iniciadas las pruebas, el aparato sufrió un severo contratiempo: varias de sus gigantescas palas se fracturaron y se desprendieron durante el ensayo.

9 comentarios
sorrillo #2 sorrillo
Para eso están los ensayos.
6 K 89
#7 euacca
#2 ¿Para descubrir que tus cálculos estaban muy lejos de ser correctos? No, no lo creo. Si necesitas que algo funcione en un entorno muy controlado entonces a lo mejor te vale con basarte en prueba y error porque puedes reproducir el entono, pero si planeas poner cientos de unidades de tu aparato repartidos por la geografía mundial entonces tienes que construir para resistir el peor caso, porque acabará dándose. Y eso es lo que han intentando y se han equivocado en los cálculos. No eran sólidos.
1 K 14
cosmonauta #9 cosmonauta
¿Ya no dicen que es chino?
0 K 14
jonolulu #1 jonolulu
"varias de sus gigantescas palas se fracturaron y se desprendieron durante el ensayo. "

¿Varias? ¿Dos o todas?
0 K 12
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Entrar a leer el artículo es gratis.
No puedo copiar todos los párrafos en la entradilla.
1 K 30
txirrindulari #6 txirrindulari *
#3 si es gratis tú eres el producto
0 K 10
jonolulu #8 jonolulu
#3 Si por eso digo, rotura de al menos dos palas, que viene a decir lo mismo
0 K 12
Lenari #4 Lenari
#1 Probablemente todas. En el momento que una se fractura, se romperá el equilibrio de torsión y el resto también se romperán. O al menos se romperá el eje.
0 K 10
#5 tyrrelco
Back to the drawing board
0 K 10

