Adoptar a un mayor de edad para dejarle la herencia: el fraude para no pagar impuestos

La adopción de personas mayores de edad es más frecuente de lo que podríamos pensar. Una de las razones para llevarlo a cabo no tiene nada que ver con lazos emocionales o afectivos sino con cuestiones más prácticas y pecuniarias: el ahorro fiscal. Al fallecer el adoptante o adoptantes, la hija o el hijo adoptivo puede heredar con importantes reducciones fiscales, dependiendo de cada región. Porque para el fisco no es lo mismo que los herederos sean descendientes a que no tengan vínculos con el fallecido o sean parientes más lejanos.

2 comentarios
JepGambardella #1 JepGambardella *
Muy buen truco. Grácias por compartir y agarrense la cartera queridos!
#2 dumbo
Lo importante es que se quieran, es lo mismo que sean peras o manzanas.
