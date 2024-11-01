edición general
Adolf Silva sufre lesión lumbar tras caída en el Rampage 2025

Adolf Silva (Barcelona, 1996) quiso tranquilizar a los aficionados y subió un mensaje a sus redes 24 horas después del espeluznante accidente sufrido durante el Red Bull Rampage 2025. El rider catalán cayó con violencia al intentar un doble backflip en su segunda bajada y tuvo que ser evacuado en helicóptero desde el desierto de Utah, tras una interrupción de más de 30 minutos en la competición.

| etiquetas: adolf silva , redbull rampage , bicicleta , lesión lumbar
SeñorPresunciones
Heil Silva!
Connect
Ponerle Adolf a tu hijo es de paletos. El padre debió creer que es muy nazi, pero es un paleto.
