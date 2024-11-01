Adolescentes pagarán 300.000 dólares por orinar en una olla caliente en China (ENG)

Dos adolescentes que orinaron en una olla de caldo en un restaurante de fondue china han sido condenados a pagar 2,2 millones de yuanes (309 000 dólares; 227 000 libras esterlinas) a dos empresas de catering en China. El incidente, que tuvo lugar en febrero en una sucursal de Shanghái de la mayor cadena de fondue china, Haidilao, desató una oleada de críticas después de que los jóvenes, de 17 años, publicaran un vídeo de su acto ebrio en Internet.