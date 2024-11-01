edición general
Un adolescente de 19 años es diagnosticado con Alzheimer: el caso más joven registrado en la historia de la medicina

La enfermedad de Alzheimer suele aparecer después de los 65 años, y apenas un 5–10 % de los casos ocurre antes de esa edad. Encontrar un adolescente con este diagnóstico plantea interrogantes sobre la influencia de factores ambientales, metabólicos o aún desconocidos en el inicio temprano. Los expertos, han señalado que este caso demuestra que la demencia puede afectar a cualquier edad y que es necesario replantear cómo entendemos la enfermedad. También enfatizan la necesidad de distinguir el Alzheimer de los procesos normales del envejecimien

Torrezzno #2 Torrezzno *
¿Lo repites dos veces en el título como una metáfora?

keizal #3 keizal
#2 Que me he liado un montón!
keizal #1 keizal *
#0 Fuente: journals.sagepub.com/doi/abs/10.3233/JAD-221065

El impacto emocional y social de un diagnóstico así en un joven es enorme. Más allá de la ciencia, implica desafíos en la educación, la vida familiar y la planificación del futuro de quienes lo padecen.
Antes de este hallazgo, el paciente más joven diagnosticado tenía 21 años y sí presentaba mutaciones genéticas relacionadas con la enfermedad. La ausencia de dichas mutaciones en el caso actual sugiere que podrían existir

capitan__nemo #5 capitan__nemo
¿Microplasticos?
#7 Feliberto
Ojo, no se si la noticia como tal es cierta o no, pero ha sido escrita con ChatGPT
Nihil_1337 #4 Nihil_1337
Después de la pandemia del 1917 hubo unas décadas de picos en enfermedades brutal. Con excesos en rangos de edad no usuales por las causas más variopintas hasta 20 años más tarde. Encefalitis letargicas y Parkinson post encefaliticos siendo lo más comunes.

Lo digo por todas las cosas extrañas como está que están apareciendo últimamente.
SegarroAmego #6 SegarroAmego
¿Alguien con acceso al paper?
