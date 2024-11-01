La enfermedad de Alzheimer suele aparecer después de los 65 años, y apenas un 5–10 % de los casos ocurre antes de esa edad. Encontrar un adolescente con este diagnóstico plantea interrogantes sobre la influencia de factores ambientales, metabólicos o aún desconocidos en el inicio temprano. Los expertos, han señalado que este caso demuestra que la demencia puede afectar a cualquier edad y que es necesario replantear cómo entendemos la enfermedad. También enfatizan la necesidad de distinguir el Alzheimer de los procesos normales del envejecimien
| etiquetas: alzheimer , adolescente , caso , más joven , registrado , historia , medicina
"Un adolescente de 19 años es diagnosticado con Alzheimer el caso más joven registrado en la historia de la medicina. Un adolescente de 19 años es diagnosticado con Alzheimer: el caso más joven registr"
El impacto emocional y social de un diagnóstico así en un joven es enorme. Más allá de la ciencia, implica desafíos en la educación, la vida familiar y la planificación del futuro de quienes lo padecen.
Antes de este hallazgo, el paciente más joven diagnosticado tenía 21 años y sí presentaba mutaciones genéticas relacionadas con la enfermedad. La ausencia de dichas mutaciones en el caso actual sugiere que podrían existir
… » ver todo el comentario
Lo digo por todas las cosas extrañas como está que están apareciendo últimamente.
Lo enlazan en la noticia.