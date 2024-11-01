edición general
La Administración Trump investiga a Nike por una supuesta discriminación laboral contra trabajadores blancos La Administración de Donald Trump ha indicado este miércoles que está investigando a la marca deportiva Nike y ha solicitado a un tribunal federal que ordene a la empresa la cesión de documentos relacionados con sus contrataciones, alegando que ha "discriminado a trabajadores blancos", que favorecen la contratación de grupos sociales discriminados y/o desfavorecidos.

meroespectador #1 meroespectador
Ya te digo yo a quien tienes que contratar.... jajajaja, como está la libertad.
#3 vGeeSiz
#1 a mujeres y a personas racializadas como en la última década? esa u otra libertad? cuéntanos
meroespectador #4 meroespectador
#3 Todas las personas somos racializadas porque pertenecemos a alguna raza.
#6 vGeeSiz
#4 creo que el significado en este contexto estaba implícito
#7 concentrado
Si Nike solo contrata personal blanco se arruinaría. ¿Qué va a hacer con sus fábricas de Asia? ¿O que los estadounidenses trabajen para Nike cobrando lo mismo que un vietnamita?
#2 Pepis
¿Quiere que usen niños blancos para coser los balones ?
javibaz #5 javibaz
#2 si, así luego los pueden invitar a una "recepción" con toda esa elite pederasta.
