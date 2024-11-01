La Administración Trump investiga a Nike por una supuesta discriminación laboral contra trabajadores blancos La Administración de Donald Trump ha indicado este miércoles que está investigando a la marca deportiva Nike y ha solicitado a un tribunal federal que ordene a la empresa la cesión de documentos relacionados con sus contrataciones, alegando que ha "discriminado a trabajadores blancos", que favorecen la contratación de grupos sociales discriminados y/o desfavorecidos.