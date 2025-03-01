Estados Unidos está a punto de atacar objetivos militares en Venezuela en una escalada contra el régimen de Maduro [ENG] .

La Administración Trump ha tomado la decisión de atacar instalaciones militares dentro de Venezuela y los ataques podrían llegar en cualquier momento, dijeron fuentes con conocimiento de la situación al Miami Herald, mientras Estados Unidos se prepara para iniciar la siguiente etapa de su campaña contra el cartel de la droga Soles. Los ataques planeados, también reportados por el Wall Street Journal, buscarán destruir las instalaciones militares utilizadas para la organización de narcotráfico.