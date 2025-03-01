edición general
Estados Unidos está a punto de atacar objetivos militares en Venezuela en una escalada contra el régimen de Maduro [ENG] .

La Administración Trump ha tomado la decisión de atacar instalaciones militares dentro de Venezuela y los ataques podrían llegar en cualquier momento, dijeron fuentes con conocimiento de la situación al Miami Herald, mientras Estados Unidos se prepara para iniciar la siguiente etapa de su campaña contra el cartel de la droga Soles. Los ataques planeados, también reportados por el Wall Street Journal, buscarán destruir las instalaciones militares utilizadas para la organización de narcotráfico.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Es curioso que aquí tampoco los clones hablen de los civiles asesinados por Trump y sus boys.

Debe ser que OTAN no les paga por esto.
Supercinexin #3 Supercinexin
Maduro está jodido. Los sueños de la derecha, una vez más, se convertirán en realidad: va a ser bombardeado, perseguido en su propio país y ajusticiado como un perro frente a todas las cámaras, como Saddam, Gaddafi, etcétera.
OdaAl #2 OdaAl
Cuando los americones quieren guerra la consiguen tarde o temprano.
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
El Régimen de Trump a punto de atacar objetivos militares en Venezuela en una escalada contra el régimen de Maduro
A.more #4 A.more
Asesino americano en su papel. Y el mundo calla para vergüenza de la humanidad. Y nostros somos sus aliados. Que verguenza
Findeton #5 Findeton
Maduro debería entregarse no sólo por narcotráfico sino por crímenes de lesa humanidad que sigue realizando.
jonolulu #7 jonolulu *
#5 ¿Entregarse a quién? ¿Al justiciero americano?

Lo que hace EEUU sobrepasa lo razonable, legal y no atiende a intereses de justicia
Findeton #10 Findeton *
#7 A la justicia internacional. Yo no estoy a favor de la intervención americana.
UnoYDos #8 UnoYDos
#5 Y porque los niños juegan a las chapas a las 17:00. Tema a parte. ¿entregarse a quien mata sin juicio? Por que debe entregarse a un puto asesino? quien ese ese puto asesino para juzgar a nadie fuera de su pais?
Findeton #9 Findeton
#8 (ONU) La Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela dice que continúan la dura represión y los crímenes de lesa humanidad
news.un.org/es/story/2025/03/1537341
