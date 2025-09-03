edición general
La administración Trump advierte al Partido Republicano: exigir más archivos de Epstein es un "acto de guerra" contra la Casa Blanca [ENG]

El equipo del presidente Trump advirtió a los republicanos de la Cámara de Representantes que presionar por más archivos de Jeffrey Epstein sería visto como un "acto de guerra" contra la administración hoy. El representante Thomas Massie encabeza una petición para obligar a una votación en la Cámara de Representantes que requiere que el Departamento de Justicia publique materiales completos de Epstein sin redactar antes de treinta días.

Noeschachi #1 Noeschachi
Confirmación definitiva de que hay chicha en esos archivos
Imag0 #2 Imag0
#1 Chichalen se le cae el pelo a Trump


PERDÓN!!!!
#3 Pixmac
Terminarán diciendo que son "terroristas". Al tiempo.
#4 Suleiman
Está clarísimo, ahora a ver qué hace para taparlo... Una guerra?
#5 bibubibu
Pues ya está la confirmacion de que hay gente muy poderosa y de todos los colores y de todo el mundo en esos papeles.
