Adiós a los Pegasus y sus radares. La DGT no encuentra una empresa que se haga cargo de ellos

La cuantía de este contrato tampoco puede ser superior por la falta de presupuestos generales del Estado y no es un importe lo suficientemente atractivo como para animar a que las empresas postulen para lograr el contrato, ya que este las obliga a mantener helicópteros antiguos y a poner a punto radares lentos y poco operativos que necesitan hasta 10 segundos de tracking para verificar la velocidad de un coche.
| etiquetas: pegasus , licitación mantenimiento , desierta , dgt
Y todavia quieren que aplaudamos.
www.meneame.net/story/piloto-helicoptero-dgt-estrello-madrid-dio-posit
www.meneame.net/story/asi-estrellaron-6-millones-dos-pilotos-dgt-aterr
Tampoco los van a poder volar por el mismo motivo