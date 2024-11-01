edición general
Adiós a los Pegasus y sus radares. La DGT no encuentra una empresa que se haga cargo de ellos

La cuantía de este contrato tampoco puede ser superior por la falta de presupuestos generales del Estado y no es un importe lo suficientemente atractivo como para animar a que las empresas postulen para lograr el contrato, ya que este las obliga a mantener helicópteros antiguos y a poner a punto radares lentos y poco operativos que necesitan hasta 10 segundos de tracking para verificar la velocidad de un coche.

g3_g3
Lo mismo está sucediendo con el resto de infraestructuras y servicios públicos.
Y todavia quieren que aplaudamos. :palm:
Grandpiano
#2 Cuando se detrae de la caja común para poder pagar las pensiones porque con cotizaciones no da, pasan estas cosas.
camvalf
Home si me pagan el curso de piloto, estoy dispuesto a volar los yo, pero por nuestra seguridad no por el curso en cuestión...
Donal_Trom
Hoy no duermo
ronko
#1 Lo mismo si, al menos la siesta, que esos hacían un ruido...
YoSoyTuPadre
Sigo sin entender por qué en 2025 siguen usando helicópteros en lugar de usar drones
Pacman
#4 también tienen drones

Tampoco los van a poder volar por el mismo motivo
YoSoyTuPadre
#7 No me expliqué bien, me refiero a equipar a la propia policía con esos drones tipo Predator de varios millones sin empresa externa, montas una sala de control central con los pilotos y los pones a recorrer las autovías y ciertas nacionales todo el día de arriba a abajo, y sí, el Estado puede gastar fuera de los PGE por eso existe la deuda estatal, y este tipo de material se licita vía el Ministerio de Industria mediante créditos oficiales... mejor no doy ideas
mperdut
En el caso de los pegasus el problema también es que el coste de la hora de vuelo hace inviable que logren ganar pasta a base de sanciónes. Como no les sale rentable pues les da igual si siguen en el aire o no.
fingulod
Por eso no se tendría que subcontratar el servicio (salvo el que sea legalmente imprescindible)
Grandpiano
#5 Debe ser que si no se subcontrata, el servicio es gratis.
makinavaja
Qué pena!!! Entre esto y los drones rusos, nuestra seguridad se va a ver gravemente afectada.... :-D :-D :-D :-D
chocoleches
Me sorprende que no estén usando drones, en serio necesitan un puto helicóptero para sacar imágenes del tráfico?
ElBeaver
Con drones que son más efectivos, rápidos y baratos está arreglado
