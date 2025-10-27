Adiós a los bazares: los emprendedores chinos se adaptan a los cambios en el consumo y optan por otros negocios

En los últimos años, ha apostado por otros establecimientos, como salones de belleza, tiendas de moda y asesorías. Las nuevas formas de consumir y el auge de internet, el aumento del precio de los alquileres o la inflación están detrás del cierre de muchos bazares chinos en España. A esto se añade otro factor: las nuevas generaciones de chinos emprendedores se decantan por otro tipo de negocios. En 2024 había 226.718 personas chinas en España, 6.792 más que en 2023. El 55% de los que están en edad laboral son autónomos, mientras que el 45%....