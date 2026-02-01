Adamuz: los trenes auscultadores, en el foco tras el accidente

La auscultación de la red ferroviaria es una labor fundamental para el mantenimiento del servicio y la prevención de los accidentes. España cuenta con varios trenes auscultadores, pero tras los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) el pasado 19 de enero y Gelida (Barcelona) dos días después, la seguridad de los trenes se ha puesto cuestionada, sobre todo cuando la principal hipótesis del primero de estos sucesos es la rotura en una soldadura de la vía.