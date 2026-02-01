edición general
Adamuz: los trenes auscultadores, en el foco tras el accidente

La auscultación de la red ferroviaria es una labor fundamental para el mantenimiento del servicio y la prevención de los accidentes. España cuenta con varios trenes auscultadores, pero tras los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) el pasado 19 de enero y Gelida (Barcelona) dos días después, la seguridad de los trenes se ha puesto cuestionada, sobre todo cuando la principal hipótesis del primero de estos sucesos es la rotura en una soldadura de la vía.

desastrecolosal #1 desastrecolosal
Asimismo, denuncia que "hay líneas donde hace más de dos años que no se hace una auscultación, como el núcleo de cercanías de Sevilla," y que tampoco hay personal suficiente para realizarlas.

"Tenemos un grave problema de mantenimiento, sobre todo preventivo y predictivo, ya que se ha abandonado desde hace tiempo por falta de personal y es imprescindible una apuesta firme por incrementar el numero de personas de Adif dedicadas a los trenes auscultadores. También hay problemas con la formación, al no disponer de formadores para estas tareas", añade.:wall:
#2 drstrangelove
No me extrañaría que hubiera un presupuesto para mantenimiento y se esfumara en UTEs, subcontratas, comisiones varias...
