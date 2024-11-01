Adamuz sí, Angrois no: la indecencia como estrategia política

Hay algo especialmente obsceno en la forma en que el Partido Popular gestiona las tragedias colectivas. No es solo oportunismo. Es una doble vara de medir que revela una concepción instrumental de las víctimas y una relación utilitaria con la verdad. Ahora exigen a gritos una comisión de investigación por el accidente de Adamuz, mientras durante años vetaron, bloquearon y despreciaron cualquier intento de esclarecer responsabilidades políticas por el accidente de Angrois.