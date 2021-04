Adam Glass: «El sueño americano no suele funcionar para casi nadie, aunque funcionase para mí»

Sí. Mi familia materna son judíos rusos, procedentes de Bielorrusia y trabajaban en oficios relacionados con la costura, sastrería… la paterna eran sureños dedicados al campo, working class people en ambos lados, que sencillamente sentían que no había tiempo para cosas como la universidad. Yo sabía que quería ir, era muy importante para mí, y me llevó cinco años y medio acabarla porque tenía que trabajar a la vez de camarero y de mil cosas más. Fui al City College de Nueva York, y ahora cuando estoy sentado en una sala de guionistas, siempre me