Ada Colau viajará en la flotilla civil que partirá de Barcelona a Gaza este domingo

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau partirá este domingo 31 de agosto desde el Puerto de Barcelona en dirección a Gaza como parte de la Global Sumud Flotilla, que desplazará varios barcos civiles hacia Gaza en una acción reivindicativa para la paz en Oriente Medio. Colau, que ha confirmado su presencia en sus redes sociales, ha señalado que “acabar con el genocidio” es un deber “de todos y todas”.
