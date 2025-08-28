edición general
27 meneos
25 clics
Ada Colau viajará en la flotilla civil que partirá de Barcelona a Gaza este domingo

Ada Colau viajará en la flotilla civil que partirá de Barcelona a Gaza este domingo

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau partirá este domingo 31 de agosto desde el Puerto de Barcelona en dirección a Gaza como parte de la Global Sumud Flotilla, que desplazará varios barcos civiles hacia Gaza en una acción reivindicativa para la paz en Oriente Medio. Colau, que ha confirmado su presencia en sus redes sociales, ha señalado que “acabar con el genocidio” es un deber “de todos y todas”.

| etiquetas: ada colau , flotilla civil , barcelona , gaza
23 4 1 K 138 actualidad
4 comentarios
23 4 1 K 138 actualidad
frankiegth #2 frankiegth *
Ada Colau nunca fue de farol, es de las que se moja.
6 K 82
Connect #3 Connect
#2 Pues ojo que no se moje esta vez xD

De todas maneras, ahí va mi apoyo.
1 K 22
OCLuis #1 OCLuis *
Todos los políticos son iguales y todos quieren lo mismo: robarnos y vivir a nuestra costa.
3 K 50
Ka0 #4 Ka0 *
“ Acabar con el genocidio” es un deber “de todos y todas”.
Me parece bien que vaya, pero la frase que ha dicho Ockham la puede mejorar:
“Acabar con el genocidio es un deber“
0 K 11

menéame