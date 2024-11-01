·
Ada Colau, tras su detención: “La Flotilla ha servido y ya estamos más cerca de aislar y parar a Israel”
La exalcaldesa explica en una entrevista con elDiario.es su experiencia en una cárcel de alta seguridad, donde asegura que "no se cumple la legislación internacional"
etiquetas
:
ada colau
,
flotilla
,
israel
,
legislación
,
cárceles
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#2
aPedirAlMetro
*
¿Pudo hablar con un abogado?
No. Ni en el momento de la detención, ni después. No pudimos llamar ni tener atención consular. Aunque algunos de nosotros firmamos la deportación inmediata, tal como estaba previsto, no nos llevaron al aeropuerto. Por contra, nos quitaron todas nuestras pertenencias, nos cortaron los cordones de los zapatos y nos llevaron a un furgón policial. Llevábamos más de 24 horas sin agua ni comida y nos llevaban a una cárcel de alta seguridad en medio del desierto.

PD: A ver cuanto tarda en caer esa gente que solo sabe odiar y escupir bilis, y que lo mas valiente que ha hecho en su vida, es limpiarse el culo despues de cagar con la mano izquierda
PD: A ver cuanto tarda en caer esa gente que solo sabe odiar y escupir bilis, y que lo mas valiente que ha hecho en su vida, es limpiarse el culo despues de cagar con la mano izquierda
15
K
190
#3
elGude
#2
dirán que se tiraron 3 días de fiesta para ésto y se quedarán tan panchos.
1
K
22
#5
aPedirAlMetro
*
#3
Ya esta aqui el primero:
#4
...
Ya decia yo que olia raro...
1
K
22
#1
Solinvictus
Por desgracia creo que no.
0
K
7
#4
Juanjolo
»
ver comentario
18
K
-151
#6
elGude
#4
claro, se pegan unas vacaciones para que luego les metan en una cárcel de un país que no respeta los derechos humanos y que no les tiembla el pulso en matar niños.
Pero claro, segun juanjolo que lo más arriesgado que ha hecho es comerse un yogur caducado, dice que solo se fueron de vacaciones.
8
K
111
#7
wilkin
#4
Como Ortega Lara que estuvo de gorrón sin pagar ni un mes de alquiler el hijoputa.
3
K
37
#8
Torrezzno
#7
con la dieta detox
1
K
28
#10
elGude
#7
se alquilan pisos más pequeños que el zulo de ortega Lara por unos 1500€ en Madrid.
0
K
12
#15
Ilunabarra
#7
un tío que odia los sanfermines porque 7 días de encierro son una puta mierda
0
K
10
#9
Khadgar
#4
¿Quienes? ¿Tus neuronas?
3
K
46
#11
obmultimedia
#4
Compraron todos un paquete Xperience Full kidnapping and torture, de regalo les venia la ropa blanca.

No te jode el astroturfers
No te jode el astroturfers
2
K
33
#12
elGude
#4
lo he estado pensando y la verdad, creo que decir que eres un gilipollas si de verdad crees eso, es un precio que estoy dispuesto a pagar.
3
K
47
#14
aPedirAlMetro
*
#12
Te lo confirmo, este julio de 2025, es un gilipollas
Yo tambien estoy dispuesto a pagar el precio
Hasta los cojones ya de esta chusma.
Tolerancia cero con individuos asi, son un cancer para la sociedad.
2
K
32
#13
antesdarle
*
#4
hombre pasar un mes en alta mar (y no en un crucero precisamente), ser secuestrada por soldados armados y estar tres días en una prisión en un país que no conoces y que te tratan como basura, no sé si es lo que uno espera por unas vacaciones.
2
K
31
#16
Katapulta2
#4
las manifestaciones no sirven de nada.... porque no tengo la valentía de manifestarme por nada, solo me atrevo a criticar a quienes son más valientes que yo.
1
K
20
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
No. Ni en el momento de la detención, ni después. No pudimos llamar ni tener atención consular. Aunque algunos de nosotros firmamos la deportación inmediata, tal como estaba previsto, no nos llevaron al aeropuerto. Por contra, nos quitaron todas nuestras pertenencias, nos cortaron los cordones de los zapatos y nos llevaron a un furgón policial. Llevábamos más de 24 horas sin agua ni comida y nos llevaban a una cárcel de alta seguridad en medio del desierto.
PD: A ver cuanto tarda en caer esa gente que solo sabe odiar y escupir bilis, y que lo mas valiente que ha hecho en su vida, es limpiarse el culo despues de cagar con la mano izquierda
Ya decia yo que olia raro...
Pero claro, segun juanjolo que lo más arriesgado que ha hecho es comerse un yogur caducado, dice que solo se fueron de vacaciones.
No te jode el astroturfers
Yo tambien estoy dispuesto a pagar el precio
Hasta los cojones ya de esta chusma.
Tolerancia cero con individuos asi, son un cancer para la sociedad.