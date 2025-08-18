edición general
10 meneos
50 clics
Acusan de cuatro violaciones al hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega

Acusan de cuatro violaciones al hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha sido acusado formalmente este lunes por la Fiscalía de este país nórdico de cuatro casos de violación y varios de maltrato a sus parejas. Incluye también varios actos violentos contra otra exnovia, daños, alteración del orden público y de filmar los órganos sexuales de varias mujeres sin su conocimiento y consentimiento, explicó en rueda de prensa en Oslo el fiscal Sturla Henriksbø.

| etiquetas: marius borg høiby , mette-marit , noruega , violación , maltrato
10 0 0 K 114 actualidad
6 comentarios
10 0 0 K 114 actualidad
ricambigaetani #1 ricambigaetani
el malo de harry poter
1 K 25
sotillo #2 sotillo
#1 Me da que es más hijo de puta que todo esto
0 K 11
Yuiop #4 Yuiop
A esta siempre la llamé la princesa Mete Mano. Parece que ese nombre le va más al hijo.
0 K 7
Supercinexin #3 Supercinexin
Realeza comportándose como Realeza.
1 K 7
#6 cajadecartonmojada
#3 El famoso chiste de los aristócratas no apareció de la nada.
0 K 11
#5 Acabose
En todas las monarquías se cuecen Froilanes.
1 K -3

menéame