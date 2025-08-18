Acusan de cuatro violaciones al hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha sido acusado formalmente este lunes por la Fiscalía de este país nórdico de cuatro casos de violación y varios de maltrato a sus parejas. Incluye también varios actos violentos contra otra exnovia, daños, alteración del orden público y de filmar los órganos sexuales de varias mujeres sin su conocimiento y consentimiento, explicó en rueda de prensa en Oslo el fiscal Sturla Henriksbø.