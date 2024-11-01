La acumulación de multas 'en diferido' por la nueva zona de bajas emisiones indigna en Granada: "No pienso pagar"

Decenas de conductores están recibiendo desde febrero un gran número de sanciones a las que no sabían que se estaban enfrentando, mientras CCOO y PSOE acusan al Ayuntamiento de generar "indefensión" y piden una moratoria de las multas
| etiquetas: granada , multas , zbe , indefensión , dejadez administrativa del ayto
No puedes obligar a la gente a comprar un coche nuevo cuando la inversión en transporte público es desastrosa. Sólo hace falta ver la red ferroviaria en que estado se encuentra.
Yo lo tengo claro, comprar un coche nuevo es tirar el dinero. Y más cuando los nuevos con adblue están dando problemas y la gente va a que les desactiven el adblue y siguen contaminando igual o más que los coches sin distintivo.
Antes utilizábamos coches pequeños, ligeros y de bajo… » ver todo el comentario