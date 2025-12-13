Acuerdo en la UE para las posibIlidades de pesca en 2026

Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) han cerrado el acuerdo de pesca en las aguas comunitarias del Atlántico y en el Mediterráneo, así como los días de capturas en el Mediterráneo para 2026, que finalmente se estableció en 143 días. En el Mediterráneo, el Ejecutivo comunitario había propuesto originalmente que cada buque de la flota pesquera española saliera a faenar 9,7 días al año en 2026. «Creo que es un éxito evidente que quiero compartir con todos los armadores y pescadores" Luis Planas.