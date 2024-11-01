El acuerdo Gobierno-Iglesia sobre la pederastia no existe: no está elaborado ni firmado

Religión Confidencial ha informado, en exclusiva, que el anunciado acuerdo Gobierno-Conferencia Episcopal en realidad no existe. No está redactado ni, por tanto, firmado. A través del Portal de Transparencia, RC dirigió una pregunta al ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes acerca de qué recursos caben, en vía administrativa, contra el convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Conferencia Episcopal Española de 8 de enero de 2025...