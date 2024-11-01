edición general
El acuerdo Gobierno-Iglesia sobre la pederastia no existe: no está elaborado ni firmado

Religión Confidencial ha informado, en exclusiva, que el anunciado acuerdo Gobierno-Conferencia Episcopal en realidad no existe. No está redactado ni, por tanto, firmado. A través del Portal de Transparencia, RC dirigió una pregunta al ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes acerca de qué recursos caben, en vía administrativa, contra el convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Conferencia Episcopal Española de 8 de enero de 2025...

5 comentarios
janatxan #5 janatxan
¿Cómo que un acuerdo? !Cárcel ostias¡
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Mercedes Murillo Muñoz, Directora General de Libertad Religiosa, respondió que se inadmitía la pregunta, por referirse a “información que está en curso de elaboración o de publicación general”. Pero añadió que la solicitud de información realizada por Religión Confidencial se refiere a un “convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Conferencia Episcopal que, a la fecha actual, no ha sido elaborado ni suscrito por las partes, sino que el acuerdo alcanzado el 8 de enero de 2026

#2 angar300
Y en ese acuerdo... ¿Cuántos niños se le entregan a la iglesia cada año?
Capaza #4 Capaza
Una mas de las muchas medidas fantasma que el Gobierno anuncia pero que nunca llegan a nada, porque lo que buscan es una foto con un apretón de manos y que parezca que trabajan mucho. En este caso lo siento por Felix Bolaños que le toco hacer el papelón ante Argüello aun a sabiendas que era papel mojado que no llegaria a ningun sitio. Mientras tanto la Iglesia seguira con sus privilegios, las victimas seguiran sin justicia alguna y si un dia llegan sentencias acabara pagandolas el gobierno que en ese momento este.
