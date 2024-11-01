El acuerdo entre Apple y Google sigue rodeado de preguntas: Alphabet evita entrar en detalles hasta con sus inversores

A comienzos de este año se hizo visible un acuerdo entre Apple y Google que apunta directamente al corazón de Apple Intelligence y a la futura evolución de Siri hacia una experiencia más personalizada. Ahora bien, la mayoría de los detalles del pacto permanecen a la sombra, desde sus condiciones concretas hasta su impacto económico para ambas compañías. Ese desequilibrio entre lo que se anuncia y lo que se explica puede resultar insuficiente para algunos actores, como inversores de ambas compañías.