La actriz israelí que justifica los bombardeos de niños en Gaza : "Cuando crezcan, serán terroristas"

La actriz israelí que justifica los bombardeos de niños en Gaza : "Cuando crezcan, serán terroristas"

Sarai Givaty justifica los bombardeos en Gaza, provocando controversia por sus comentarios sobre la situación actual. "Estoy triste por cada niño que llora en el mundo, pero también entiendo que este niño, si no actuamos, crecerá y se convertirá en terrorista". Un niño es asesinado o mutilado en Gaza cada 17 minutos, según Unicef.

Comentarios destacados:                  
#1 Pues claro que serán terroristas, hija de puta. Que otra opción les habéis dejado? Si matáis a toda mi familia y destrozais mi ciudad, ten por seguro que voy a ir a por vosotros. Asquerosa
#1 Leon_Bocanegra
Pues claro que serán terroristas, hija de puta. Que otra opción les habéis dejado? Si matáis a toda mi familia y destrozais mi ciudad, ten por seguro que voy a ir a por vosotros. Asquerosa
#20 Hynkel
#1 La misma lógica que seguía Vlad Tepes para empalar a familias enteras incluidos los niños.

Pero incluso si se prescinde de la moral y se acepta esa lógica, la realidad no es la misma que en el siglo XVI. No puedes meterte con todo el mundo y pensar que no va a haber consecuencias. Napoleón y Hitler lo descubrieron por las malas. Y el primero aún tuvo suerte porque hacía la guerra y las conquistas dentro de unos límites. El otro directamente se dedicó al exterminio y eso forzó a los demás a decir "o éste o nosotros".

Israel está haciendo números y méritos para su propia extinción. El día en que la decadencia de EEUU sea lo bastante intensa, a Israel le van a hacer la madre de todos los ajustes de cuentas.
#68 lameth
#20 A ver, sin fumadas vuestras de Bran Stoker y tal: Vlad Tepes empaló a ejércitos enteros, no a pueblos, porque era más parecido (bastante más de lo que crees) a los palestinos que a Israel.
Siendo un crío se lo llevaron a la corte turca, para adoctrinarlo, al volver se rebeló, y, para asustar a sus enemigos, empaló a un ejercito que había derrotado, y lo puso en el camino del siguiente ejercito. De ello pudo resistir unos años al imperio turco, el ejercito más fuerte de aquel tiempo.
Supercinexin #41 Supercinexin
#15 Milicianos que nunca hubieran existido de no haber llegado millones de blancos occidentales en masa a la región, montado bandas terroristas (literalmente), expulsado a gente de sus aldeas y pueblos a bombazos y tiros, etcétera etcétera. Básicamente lo que dice #1.

Es decir, Hamás es aquí lo de menos. Es absolutamente irrelevante hablar de "Hamás". Pero el relato construido es el que es.
Jack29 #44 Jack29
#1 y que nadie olvide, que los sionazis, ELLOS SON TERRORISTAS HOY
Fj_Bs #65 Fj_Bs
#44 Esta Inculta ya lo es , terrorista y compinche de criminales ...
woopi #47 woopi
#1 #2 O puede ser el niño que de mayor encuentre la cura del cáncer...
#61 Kuruñes3.0
#1 Y retorcerle el pescuezo como a un pollo, 100% así es.
Moixa #2 Moixa
Según esta lógica podemos matar a todos los niños israelis para que no se conviertan en terroristas sionistas. Están fatal de la cabeza.
pazentrelosmundos #7 pazentrelosmundos
#2 por esa regla de tres podemos matar a todos los niños del planeta, no sabemos que van a hacer cuando sean mayores.
Larusico #52 Larusico
#7 con esterilizar a todos, suficiente, niños y mayores y que gobiernen los gatos
delcarglo #56 delcarglo
#52 ...y que gobiernen los gatos

No te equivoques... ya lo hacen xD
Larusico #67 Larusico
#56 también es verdad
angelitoMagno #15 angelitoMagno
#2 Si, exacto. Y por eso Israel está cometiendo un genocidio en vez de limitarse a eliminar solo a los milicianos de Hamás.
#17 j-light
#2 Que nooooo, que ellos son buenos y están en el lado correcto de la historia (TM)
#19 ombresaco *
#2 hay que imaginarse cómo es la educación allí, para que digan estas cosas sin llorar de la risa o sin que se les caiga la cara de vergüenza por no ver esas incoherencias.

De hecho, ni los mayores prosionistas europeos usan esos argumentos
EmuAGR #31 EmuAGR
#19 Hay un palestino (Hamzah Saadah) que entra en videochats israelíes para conocer su opinión y da auténtico asco cómo lo tratan, la soberbia y lo orgullosos que están de matar lo que ellos consideran poco más que cucarachas: youtube.com/shorts/IVEd6Ogs8xQ

Os recomiendo los shorts, te dejan de piedra.
#37 baronluigi
#19 Fanatismo religioso y militar. Si lo hacen los musulmanes se arma el escándalo. Si lo hace EEUU (que lo hace) o sus aliados...ya tal...
woopi #39 woopi
#2 O puede ser el niño que de mayor encuentre la cura del cáncer...
mariKarmo #3 mariKarmo
Por esa regla de tres, igual habría que eliminar a los israelitas para que cuando crezcan no se conviertan en genocidas invasores.

Por otro lado, ¿a alguien le sorprendería que esos niños en un futuro busquen venganza?

El odio engendra odio.
#40 Nebuchanezzar
#3 Hasta yo apoyaría a dia de hoy que Hamas se dedicara a atentar contra los sionazis, quiero decir, si alguien se merece sentir parte del odio que siembran a diario en forma de muertes son sin duda los GENOCIDAS
kreepie #46 kreepie
#3 Algo me dice que Israel es lo que busca. Necesitan justificarse con la invasión, necesitan ataques terroristas para continuar el genocidio.
Puede que paren de matar durante una temporada para tratar de blanquear su actual nefasta imagen, pero volverán ante la mínima oportunidad que les permita justificar sus ataques desproporcionados. Saben que habrá venganza y estarán preparados para seguir con su genocidio.
meroespectador #6 meroespectador *
Y con esto reconoce abiertamente lo que están haciendo, su misera moral y justificando un exterminio.
Le lanzo una pregunta:
"Cuando los aliados entraron en Alemania en la 2ª guerra mundial ¿mataron a todos los niños por que se iban a convertir en nazis?".
Battlestar #4 Battlestar
No voy a justificar el terrorismo perooooo después de destruir sus hogares y matar a todos sus seres queridos es cuanto menos entendible que algo de rencor les quede.

Lo que "crea terroristas" es matar inocentes discriminadamente, que es lo que crea rencor y odio. Dejar a la gente vivir en paz no hace terroristas.
Dene #36 Dene
#4 qué diferencia en Palestina a los terroristas que van uniformados y con tanques y aviones, de los terroristas que van con harapos y ak47s?
NA-DA
#51 int21h
#36 ¿Cómo que nada? Los de los harapos están luchando por su tierra. Los de los tanques son invasores.
perrico #72 perrico
#4 La resistencia contra la invasión no es terrorismo.
XtrMnIO #8 XtrMnIO *
No son terroristas, se están defendiendo de una invasión, es su país, sus tierras y sus casas.

Los israelies sí que son terroristas.
johel #21 johel *
Ellos seran terroristas mañana pero tu eres una supremacista hoy.
Nada justifica asesinar a un niño, nada justifica un campo de exterminio, nada.
vicus. #53 vicus. *
Luego bobardeemos Bilbao y matemos a todos los niños vascos, por qué todo es ETA, por cierto, ganas no les faltaron.
#63 baronluigi
#53 A mí ya me han dicho eso a la cara más de un vez. Que lo de la ETA se acababa sacando los tanques y arrasando con todo aquí.
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
Muy conocida una gran estrellada del firmamento de la cinematografia.
traviesvs_maximvs #14 traviesvs_maximvs
Si bombardeas mi casa y despanzurras a mis hijos ten por seguro que el objetivo último de mi existencia será atentar de cualquier modo contra tí.
xyria #25 xyria
¡Nazi asquerosa!
#22 Sacapuntas
Por eso este "ser humano" israelí está apoyando el genocidio y debería ser condenado.
JackNorte #34 JackNorte
Yo ultimamente estoy recortando la lista de series y peliculas pendientes , cada puto genocida que encima lo reconoce , ya no pierdo tiempo con el.
#13 moratos
Hay más posibilidades de que un niño israelí forme parte de las FDI que un palestino acabe siendo un terrorista de Hamás. Según la lógica de esta HDLGP está justificado matarlos.

Hay que terminar con estos discursos de odio para que se pueda avanzar en la paz. Y en esto tienen mucha responsabilidad los políticos y los medios de comunicación.
Aokromes #38 Aokromes
en.wikipedia.org/wiki/Sarai_Givaty su entrada en la wikipedia por si alguien quiere actualizarla....
inerte #54 inerte
#38 Sería inútil la página está auditada por WikiProject Israel, que se encarga de "neutralizar"(*) todas las páginas que afecten a la reputación del estado terrorista y genocida de Israel.

Por cierto, pregunta para el trivial, ¿sabéis que usuario de Mnm fue el creador/director del wikiproyecto Israel en castellano?
muchos lo conocíamos, más aún los que veníamos de /.

(*) entiendase el uso militar del término
#60 sarri
#54 alcama? xD
DayOfTheTentacle #57 DayOfTheTentacle
algo de rencor os van a tener si...
MoñecoTeDrapo #58 MoñecoTeDrapo
Como en la cruzada albigense: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos
#26 euacca
A ti no te hace falta crecer para ser una asquerosa genocida, ya lo eres.
rusito #9 rusito
Instinto básico: solo le falta el picahielos...  media
hexion #42 hexion
Ahora resulta que defender tu tierra y tu gente de unos invasores que quieren torturar y asesinar a tu familia y tus vecinos, y buscan quitaroslo literalente todo incluido el mero existir, es ser un terrorista. Habrá que reescribir la historia en su totalidad y llamar a todos los pueblos terroristas en algún momento de su historia.

El mayor creador de terroristas (de los de verdad, los que atacan civiles) en la historia reciente de la humanidad no es otro que Israel.
Aeren #70 Aeren
La mala gente siempre encuentra una justificación para sus crímenes.
#33 baronluigi *
Irónico que lo diga una fanática religiosa que precisamente ha sido entrenada militarmente, por la fuerza.
#27 unomas23
Putos enfermos. Desgraciados.
sieteymedio #30 sieteymedio
Ser actriz no te hace más inteligente.
Joice #71 Joice
#30 ¿En serio?
#69 paco_camps_2011
Si tus padres hubieran usado condón, también habría una imbécil menos en el mundo.
El_Ogro_de_las_drogas #28 El_Ogro_de_las_drogas
Y casi que por obligación moral
Eversmann #35 Eversmann
Tiene razón, cuando crezcan serán terroristas, así que si les dejas de bombardear, igual, igual no se convierten en terroristas... que es lo que hace Israel ahora mismo.
sieteymedio #45 sieteymedio
#43 Sieeeeempre los mismos. Cuando no es este, es el alcama.
fleong #48 fleong
#43 y sin embargo nada, insisto: NADA justifica que se mate a un niño. Y ya manda coj** que esto se tenga que decir en 2025
#62 sarri
#43 Mira que en Israel los 3 años de mili son obligatorios, en Palestina no que yo sepa. así que siguiendo esa lógica... Muerte a todos los israelíes de 18 años?
#64 sliana
es triste, pero cierto. han hecho tanto mal que tienen miedo hasta del futuro.
bigmat #32 bigmat
Me encantan las declaraciones de esta actriz.
Con ella vamos a ver en detalle el efecto de cancelación sobre un actor por declaraciones extremistas.

¿Dejará de trabajar fuera de Israel de por vida?
¿Aumentará su caché y su volumen de trabajo?
¿Qué influencia tiene la comunidad israelí y judía en el entretenimiento y moda?
Un ejemplo de lujo dificil de conseguir.
#59 Kuruñes3.0
Y esta perra del Infierno, quien es?
Cyllanita #24 Cyllanita
Minority Report los sionistas estos.
dark_soul #10 dark_soul
Hay un libro que recomendaría leer para entender un poco mejor toda esta locura. Se titula Identidades asesinas de Amin Maalouf
DarthMatter #49 DarthMatter
¡Qué curioso!
Están aplicando la mismita lógica que aplicaba Hitler con los judíos:
No podía quedar ni uno.
uberhumanista #50 uberhumanista
Los romanos tuvieron la oportunidad de acabar con todos esos hijos de puta cuando estaban todos censados en Jerusalén. De haberse llevado a cabo no habría hoy religiones abrahámicas (ni judíos, ni cristianos, ni musulmanes). Qué distinto sería hoy el mundo...
#73 srskiner
#50 tu comentario y el suyo se parecen bastante.
#66 Pitufo
Si esto era "el derecho de Israel a defenderse", a ver qué tal sale "el derecho de Palestina a defenderse". Gratis no les va a salir, desde luego, ya son cada vez peor recibidos en el resto del mundo.
#29 Cilantro
Pues tiene toda la razón, igual que los niños tienen toda la razón para convertirse en terroristas.
nanustarra #12 nanustarra
Muy semita ella.....hay que joderse con los recién llegados al hogar ancestral.
Teranosaurus #55 Teranosaurus
Es el caldo de cultivo necesario para que atenten contra Israel durante los próximos 30 años. Lo que ellos quieren, así tendrán razones para invadir y seguir matando hasta alcanzar la tierra prometida.
pepel #5 pepel
Al igual que los israelitas, que cuando crecen son idiotas. Hay que admitir que en los dos bandos hay excepciones, en unos más y en otros menos.
Antipalancas21 #11 Antipalancas21 *
#5 Los Israelitas son asesinos terroristas, no idiotas, no confundas
pepel #16 pepel
#11 No todos, si no no existiría la oposición a Netanyahu. Aunque sean minorías. Gracias por el negativo.
Antipalancas21 #23 Antipalancas21
#16 Igualmente me lo haces tu.:-D
Poca oposición hay a ese genocidio, solo les importan las tierras conquistadas y llenas de sangre en Gaza :wall:
