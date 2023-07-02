La actriz israelí que justifica los bombardeos de niños en Gaza : "Cuando crezcan, serán terroristas"

Sarai Givaty justifica los bombardeos en Gaza, provocando controversia por sus comentarios sobre la situación actual. "Estoy triste por cada niño que llora en el mundo, pero también entiendo que este niño, si no actuamos, crecerá y se convertirá en terrorista". Un niño es asesinado o mutilado en Gaza cada 17 minutos, según Unicef.
Pero incluso si se prescinde de la moral y se acepta esa lógica, la realidad no es la misma que en el siglo XVI. No puedes meterte con todo el mundo y pensar que no va a haber consecuencias. Napoleón y Hitler lo descubrieron por las malas. Y el primero aún tuvo suerte porque hacía la guerra y las conquistas dentro de unos límites. El otro directamente se dedicó al exterminio y eso forzó a los demás a decir "o éste o nosotros".
Israel está haciendo números y méritos para su propia extinción. El día en que la decadencia de EEUU sea lo bastante intensa, a Israel le van a hacer la madre de todos los ajustes de cuentas.
Siendo un crío se lo llevaron a la corte turca, para adoctrinarlo, al volver se rebeló, y, para asustar a sus enemigos, empaló a un ejercito que había derrotado, y lo puso en el camino del siguiente ejercito. De ello pudo resistir unos años al imperio turco, el ejercito más fuerte de aquel tiempo.
Es decir, Hamás es aquí lo de menos. Es absolutamente irrelevante hablar de "Hamás". Pero el relato construido es el que es.
No te equivoques... ya lo hacen
De hecho, ni los mayores prosionistas europeos usan esos argumentos
Por otro lado, ¿a alguien le sorprendería que esos niños en un futuro busquen venganza?
El odio engendra odio.
Puede que paren de matar durante una temporada para tratar de blanquear su actual nefasta imagen, pero volverán ante la mínima oportunidad que les permita justificar sus ataques desproporcionados. Saben que habrá venganza y estarán preparados para seguir con su genocidio.
Le lanzo una pregunta:
"Cuando los aliados entraron en Alemania en la 2ª guerra mundial ¿mataron a todos los niños por que se iban a convertir en nazis?".
Lo que "crea terroristas" es matar inocentes discriminadamente, que es lo que crea rencor y odio. Dejar a la gente vivir en paz no hace terroristas.
NA-DA
Los israelies sí que son terroristas.
Nada justifica asesinar a un niño, nada justifica un campo de exterminio, nada.
Hay que terminar con estos discursos de odio para que se pueda avanzar en la paz. Y en esto tienen mucha responsabilidad los políticos y los medios de comunicación.
Por cierto, pregunta para el trivial, ¿sabéis que usuario de Mnm fue el creador/director del wikiproyecto Israel en castellano?
muchos lo conocíamos, más aún los que veníamos de /.
(*) entiendase el uso militar del término
El mayor creador de terroristas (de los de verdad, los que atacan civiles) en la historia reciente de la humanidad no es otro que Israel.
Con ella vamos a ver en detalle el efecto de cancelación sobre un actor por declaraciones extremistas.
¿Dejará de trabajar fuera de Israel de por vida?
¿Aumentará su caché y su volumen de trabajo?
¿Qué influencia tiene la comunidad israelí y judía en el entretenimiento y moda?
Un ejemplo de lujo dificil de conseguir.
Están aplicando la mismita lógica que aplicaba Hitler con los judíos:
No podía quedar ni uno.
Poca oposición hay a ese genocidio, solo les importan las tierras conquistadas y llenas de sangre en Gaza