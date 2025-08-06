Actriz de Harry Potter afirma que “Hitler ganó” al convertir a los judíos en lo que él representaba

“¿Cuál es mi gran problema actual? Gaza. Lo siento especialmente porque soy judía, porque sé cuánta maldad y crueldad sufrieron los judíos en mi época. Nací en 1941, en el apogeo del Holocausto, y no soporto pensar que mi gente está haciendo exactamente lo mismo a otra nación... Los palestinos no fueron responsables del Holocausto; fue un ‘placer’ puramente europeo. Mi corazón está roto, y creo que lo terrible que debo enfrentar es que Hitler ganó. Nos cambió. Nos hizo como él”.
Pero salió en Harry Potter y entonces ya hay que parar las rotativas, que es "alguien"
La señora igual no es conocida aquí pero sí en Reino Unido. y el titular de la noticia es una mierda, pero si lees la noticia, verás que Miriam Margolye ganó un BAFTA cómo mejor actriz de reparto y tiene una carrera de más de 50 años.
Pues dedícate a escribir, porque lo has hecho bastante mejor
Pero sigue siendo una noticia bastante irrelevante, aunque se le quiera dar uso en el escenario actual
Va de humanidad y empatía. Halgo por lo que se ve careces.
Si, escribo con H, algo en lo que seguro indicarás como más relevante.
Tampoco carezco de humanidad ni de empatía porque un don nadie como tú esté frustrado cuando lee algo que no le gusta
Estoy segura que te pasarás el día estreñido, pero me importa un rábano
Tú problema es muy triste pero no me interesa
Edit: Muy triste reducirla a "una actriz de Harry Potter", pero bueno, la era del clickbait y el SEO, supongo.
Si antes les decían a los judíos que les daban billetes para que se fueran a Jerusalén, o cualquier parte de Palestina, lo que hicieron después es crear Israel para que realmente se fueran todos.
Y por otro lado, a los alemanes que consideraban de sangre, aunque nunca hubieran vivido en Alemania y tuvieran otra cultura, los reubicaron desde toda Europa oriental en Alemania. A pesar de ser menos alemanes que aquellos judíos alemanes que pidieron que se fueran del país.
Ganadora de un BAFTA por La edad de la inocencia.Actriz de Harry Potter. Hay que joderse.
Medio planeta y concretamente las potencias hegenomicas militares occidentales, (sobre todo las anglosajonas) estan empeñadas en que suceda exactamente lo que esta sucediendo en Palestina y en Gaza desde mediados del siglo pasado, y mas concretamente el genocidio que está en curso, suministrando todo tipo de soporte político y militar al verdugo, el estado de… » ver todo el comentario
Pues no: son unos hijos de puta por sí solos y no vale echarle la culpa a Hitler.
Y si, yo soy pro palestina. Pero esto me suena a intentar hacer que "no se vea" lo que está pasando en Inglaterra con la estúpida de la
autoraterfa.