Actriz de Harry Potter afirma que “Hitler ganó” al convertir a los judíos en lo que él representaba

“¿Cuál es mi gran problema actual? Gaza. Lo siento especialmente porque soy judía, porque sé cuánta maldad y crueldad sufrieron los judíos en mi época. Nací en 1941, en el apogeo del Holocausto, y no soporto pensar que mi gente está haciendo exactamente lo mismo a otra nación... Los palestinos no fueron responsables del Holocausto; fue un ‘placer’ puramente europeo. Mi corazón está roto, y creo que lo terrible que debo enfrentar es que Hitler ganó. Nos cambió. Nos hizo como él”.