Actriz de Harry Potter afirma que “Hitler ganó” al convertir a los judíos en lo que él representaba

“¿Cuál es mi gran problema actual? Gaza. Lo siento especialmente porque soy judía, porque sé cuánta maldad y crueldad sufrieron los judíos en mi época. Nací en 1941, en el apogeo del Holocausto, y no soporto pensar que mi gente está haciendo exactamente lo mismo a otra nación... Los palestinos no fueron responsables del Holocausto; fue un ‘placer’ puramente europeo. Mi corazón está roto, y creo que lo terrible que debo enfrentar es que Hitler ganó. Nos cambió. Nos hizo como él”.

efectogamonal
Pues al parecer no la va a faltar razón {0x1f525}
10 K 98
javibaz
#1 si le falta, estos están haciendo buenos a los putos nazis.
2 K 25
Pataperro
#10 bueno, están en camino, pero todavía a una distancia considerable.
1 K 23
javibaz
#11 estos se parecen más a la ustacha, gentuza de la que las ss renegaban por su brutalidad.
0 K 13
ElenaCoures1
#1 Lo dice una señora que si ponen el nombre ni interesa
Pero salió en Harry Potter y entonces ya hay que parar las rotativas, que es "alguien"
15 K -69
#17 Maldito
#12 Bonita falacia.
La señora igual no es conocida aquí pero sí en Reino Unido. y el titular de la noticia es una mierda, pero si lees la noticia, verás que Miriam Margolye ganó un BAFTA cómo mejor actriz de reparto y tiene una carrera de más de 50 años.
6 K 65
ElenaCoures1
#17 "el titular de la noticia es una mierda"
Pues dedícate a escribir, porque lo has hecho bastante mejor
Pero sigue siendo una noticia bastante irrelevante, aunque se le quiera dar uso en el escenario actual
1 K 0
Cehona
#22 La noticia indica como se sienten muchos judios.
Va de humanidad y empatía. Halgo por lo que se ve careces.
Si, escribo con H, algo en lo que seguro indicarás como más relevante.
1 K 22
ElenaCoures1
#26 No me interesa la opinión de alguien que no es nadie y que no va a conseguir que se cambie nada en absoluto
Tampoco carezco de humanidad ni de empatía porque un don nadie como tú esté frustrado cuando lee algo que no le gusta
Estoy segura que te pasarás el día estreñido, pero me importa un rábano
Tú problema es muy triste pero no me interesa
3 K -2
Herrerii
#12 lo de dijo una analfabeta ...
1 K 13
ElenaCoures1
#21 ¿Lo qué? ?(
1 K 0
Nitros
#12 Miriam Margolyes es bastante famosa aquí en Reino Unido. No es simplemente una "actriz de Harry Potter".
1 K 16
ElenaCoures1
#27 Pues es una pena, porque con ese titular...
1 K 0
EsUnaPreguntaRetórica
#30 Tú sí que das penas.
1 K 19
danifart
#1 entonces ganó o tenía razón?
0 K 6
ur_quan_master
Mi aplauso para esta señora.
8 K 85
Verdaderofalso
#2 una judía nacida en el apogeo del nazismo criticando el genocidio de Gaza? A estas horas ya habrá sido llamada antisemita como mínimo
13 K 134
Sandman
#4 Es Miriam Margolyes... Ya te digo yo que le suda sus partes pudendas lo que la gente diga. Una diosa.

Edit: Muy triste reducirla a "una actriz de Harry Potter", pero bueno, la era del clickbait y el SEO, supongo.
10 K 101
capitan__nemo
Los nazis ganaron. Y no solo mirando a israel.
2 K 42
Dr.Who
#6 así es, tambien mirando a la OTAN... y francamente un cerro de politicos nazis fueron reconvertidos en "democratas de toda la vida" en tiempo record y fueron dimseminados por absolutamente todos los partidos tanto de la RDA como de la RFA.
3 K 41
avalancha971
#8 Para que luego algunos digan que ojalá en España hubiéramos tenido una transición de verdad como en Alemania, cuando fue la misma mierda.
1 K 25
Priorat
Me parece una gran interpretación de la historia.
2 K 32
Razorworks
Líbreme dios de defender a Hitler, pero no creo que Hitler ganase o tenga algo que ver: lo que está haciendo Israel NO es culpa de Hitler, sino de ellos solitos. Y en todo caso, no es consecuencia de Hitler, sino a pesar de Hitler.
5 K 26
Purpurschnecke
#14 Exacto. Ahora resulta que estas décadas de ocupación, apartheid, torturas, violaciones y genocidio a diferentes velocidades es culpa de Hitler... claro que sí guapi!
0 K 6
emuman
El sionismo ya tenia a grandisimos HDLGP entre sus filas mucho antes del holocausto judio.
3 K 22
Pertinax
Bien visto.
0 K 20
Pandacolorido
Hitler también ganó en el momento en que se culminó la limpieza étnica en Europa y se desplazó a los judios a Israel. Limpiezas étnicas guays.
1 K 19
avalancha971
#15 Efectivamente, tras terminar la Segunda Guerra Mundial se impusieron las limpiezas étnicas que auspiciaba Hitler.

Si antes les decían a los judíos que les daban billetes para que se fueran a Jerusalén, o cualquier parte de Palestina, lo que hicieron después es crear Israel para que realmente se fueran todos.

Y por otro lado, a los alemanes que consideraban de sangre, aunque nunca hubieran vivido en Alemania y tuvieran otra cultura, los reubicaron desde toda Europa oriental en Alemania. A pesar de ser menos alemanes que aquellos judíos alemanes que pidieron que se fueran del país.
1 K 19
moxid
la historia está condenada a repetirse
0 K 17
CharlesBrowson
O es que son así, eso suena mucho a malo de película para eludir su responsabilidad
1 K 17
MoñecoTeDrapo
Ganadora de un BAFTA por La edad de la inocencia. Actriz de Harry Potter. Hay que joderse.
2 K 16
Purpurschnecke
#18 Esto es porque más gente la conoce por Harry Potter que por otros trabajos suyos. Se hace mucho, como cuando anuncian "del director de..." y ponen el último trabajo, aunque no sea el mejor ni el mas galardonado.
0 K 6
MoñecoTeDrapo
#35 pues eso denuncio (o de eso me quejo, si lo prefieres así), que vale más la popularidad que la excelencia.
0 K 10
Cehona
#_31 Yo también te quiero.
0 K 15
Dedalos
Lamentablemente el relato sobre judios vs palestinos es una falacia y es desinformación para no atende a la realidad de las cosas.

Medio planeta y concretamente las potencias hegenomicas militares occidentales, (sobre todo las anglosajonas) estan empeñadas en que suceda exactamente lo que esta sucediendo en Palestina y en Gaza desde mediados del siglo pasado, y mas concretamente el genocidio que está en curso, suministrando todo tipo de soporte político y militar al verdugo, el estado de…   » ver todo el comentario
1 K 10
eldelmedio
Hasta para admitir que son unos hijos de puta lo dicen culpabilizando siempre a otro y haciéndose las víctimas.
Pues no: son unos hijos de puta por sí solos y no vale echarle la culpa a Hitler.
0 K 9
DayOfTheTentacle
Según como se interprete...estoy de acuerdo.
0 K 7
ElBeaver
Una saltimbanqui dando su opinión, sigan circulando.
0 K 7
samuelCan
Voy a revisar la biblia a ver a cuantos pueblos y civilizaciones pasaron a cuchillo el pacífico pueblo de Israel...
0 K 7
Mayonesa_Cigarro
Me he logeado para decir solo una cosa: si participas del circo de harry potter y la basura de su aurora no sé de qué vas dando lecciones morales.

Y si, yo soy pro palestina. Pero esto me suena a intentar hacer que "no se vea" lo que está pasando en Inglaterra con la estúpida de la autora terfa.
0 K 7
sawada
Los judios aprendieron muy bien la lección del holocausto: "¿Ves la pistola del nazi? Estamos en el lado equivocado de la pistola."
0 K 6
Projectsombra
y no le falta razón, supongo que si hoy el pintor austriaco levantara la cabeza diría un sonoro "aber was zur Hölle??"
0 K 6

