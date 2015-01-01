edición general
El actor Antonio Banderas acude a una gala de "Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel" (hemeroteca)

El actor Antonio Banderas acude a una gala de "Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel" (hemeroteca)

El actor «español» Antonio Banderas ha participado en Los Angeles (EE.UU) en una gala benéfica a favor de la FDI (Fuerzas de Defensa de Israel). La relación de Banderas con el sionismo viene de lejos, aunque siempre ha gozado del favor de los medios de comunicación que han difundido una imagen del actor, filantrópica y progresista, ocultando esta relación con el ente sionista, que solo es recogida por la prensa de Israel. www.timesofisrael.com/star-studded-us-gala-raises-31m-for-idf-in-one-n

DarthMatter #1 DarthMatter *
Noticia vomitiva para empezar la semanita.
Bryson #8 Bryson
A ver. Sí es hemeroteca, pero es hemeroteca de hace 10 años. Creo que hay que tomar las cosas en consideración. Sí, Israel ya asesinaba por entonces, pero muchos otros países lo hacen, incluídos los EEUU, donde él vivía por entonces. Así que no desvituemos. Lo que está pasando ahora es un genocidio, y no es lo mismo hacer la payasada de ir a recoger fondos a las IDF hace 10 años que ahora que están exterminando un pueblo mediante el genocidio.
DarthMatter #9 DarthMatter *
#8 "¿10 años?" ...
... ¿No es de hace 2 meses y pico? ...  media
Bryson #10 Bryson
#9 Ya, es lo que me ha pasado a mí también. Pero el evento del que habla la noticia fué en el 2015. Es una meta-hemeroteca. Envío hemeroteca de MNM, de una noticia que habla de algo que pasó hace 10 años.
Bryson #11 Bryson
#9 Tienes que meterte en la noticia de The times of Israel, que es la que citan, para darte cuenta de que fué hace 10 años. No mienten, pero es un poco... tendencioso cuanto menos.
DarthMatter #12 DarthMatter
#9 ... ya veo que es 'el enlace del enlace' el que tiene una década.

Totalmente de acuerdo con #8
perogrullobrrr #13 perogrullobrrr
#9 si vas a la fuente original abajo, es de 2015.
Ahora bien, que alguien vaya a una fiesta de friends of IDF es exactamente igual de vomitivo en medio de un genocidio explícito que en medio de una ocupación de limpieza etnica.
Ir a un evento del ejercito israeli, lo siento pero convierte a banderas en un personaje más de la basura.
vicvic #6 vicvic
Telia con la web islámica y pro Al-Ándalus del envío.. ?(
#2 Jarod_mc
El facha de mierda este llevaba tiempo asomando la patita, no falla.
#3 casicasi
Un gilipollas sin conciencia.
DarthMatter #7 DarthMatter *
Intuyo que sus actuales 'bisnes' deben basarse (en buena medida) en lo que él llama "benefactores" ...
Antonio Banderas provoca una multitud de reacciones con sus palabras sobre las subvenciones
www.huffingtonpost.es/virales/antonio-banderas-provoca-multitud-reacci

... y no es cuestión de dejar de lamer las gónadas a según qué carteras. {0x1f4b0}
#5 Kuipersea
baia baia, de buenrrollero a mierder profesional
erfollonero #4 erfollonero
Venga, que salgan todos los giliprogres a favor de lonbueno y en contra de lo malo con su superioridad moral a cancelarle... Creo que a alguno en su simpleza le sorprenderá que el mundo es una escala de grises.
