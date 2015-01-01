El actor Antonio Banderas acude a una gala de "Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel" (hemeroteca)

El actor «español» Antonio Banderas ha participado en Los Angeles (EE.UU) en una gala benéfica a favor de la FDI (Fuerzas de Defensa de Israel). La relación de Banderas con el sionismo viene de lejos, aunque siempre ha gozado del favor de los medios de comunicación que han difundido una imagen del actor, filantrópica y progresista, ocultando esta relación con el ente sionista, que solo es recogida por la prensa de Israel. www.timesofisrael.com/star-studded-us-gala-raises-31m-for-idf-in-one-n
... ¿No es de hace 2 meses y pico? ...
Totalmente de acuerdo con #8
Ahora bien, que alguien vaya a una fiesta de friends of IDF es exactamente igual de vomitivo en medio de un genocidio explícito que en medio de una ocupación de limpieza etnica.
Ir a un evento del ejercito israeli, lo siento pero convierte a banderas en un personaje más de la basura.
... y no es cuestión de dejar de lamer las gónadas a según qué carteras.