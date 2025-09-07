·
91
meneos
236
clics
Activistas propalestinos “hackean” la emisora de radio de la Vuelta a España
Radio Vuelta emitió frases y canciones reivindicativas durante la etapa del sábado entre Avilés y La Farrapona
emisora
la vuelta
palestina
46
45
1
K
495
actualidad
24 comentarios
Comentarios destacados:
#5
Jointhouse_Blues
*
@1 Ayudar, ayuda a descubrir a quienes apoyan a los genocidas.
6
K
72
#15
mcfgdbbn3
*
#13
: El boicot a la vuelta ilustra el problema a la gente, frente a la propaganda.
De todas formas, hay muchas formas de boicotear, yo no apoyo cortar la carrera, pero sí molestar, por ejemplo, "mermeladeando" la señal de radio con mensajes en contra del genocidio.
2
K
29
#16
alcama
#15
¿entonces estás a favor de molestar a miembros del Gobierno porque siguen comprando material militar a Israel?
0
K
5
#17
mcfgdbbn3
*
#16
: Depende de lo que entendamos por molestar, en su vida personal nunca, en ruedas de prensa sí, pero con un límite que no impida otras actividades. Lo mismo en el congreso, no veo mal que al inicio de una sesión se grite "genocidio no" para dejar claro el problema.
0
K
12
#14
Leon_Bocanegra
Ostia, se ha llenado esto de gente que piensa diferente.
2
K
26
#21
rob
Una pena que no haya servido para nada.
Los comisarios de la carrera no habrán escuchado nada porque aunque estamos en el siglo XXI siguen utilizando comunicaciones analógicas en VHF.
Los comisarios en sus comunicaciones utilizan el subtono de 64,0Hz y el colectivo propalestina aunque ha emitido en la misma frecuencia, no han utilizado subtonos con lo que tanto el director de carrera y comisarios, no han escuchado nada. Se enterarán de lo ocurrido por Meneame...
0
K
12
#9
mcfgdbbn3
#6
: El verdadero boicot a I____L está en invertir más en investigación y que la tecnología nos la compren a la UE, ese dinero dejará de ir a I____L.
0
K
12
#13
alcama
#9
Entonces estás en contra del boicot a la Vuelta, porque según tú eso no es el verdadero boicot ¿no?
0
K
5
#4
Katos
*
#_2
y esto ayuda al genocio de qué forma?
0
K
7
#19
juanac
*
#4
Dándole visibilidad y visibilizando ante los gobiernos la vergüenza que nos da que miren hacia otro lado.
Con suficiente presión popular es como históricamente se han conseguido cosas. Con el culo calentito en el sofá no recuerdo ningún logro social.
3
K
30
#24
Iqui_Balam
*
#4
#19
La visibilidad ayudó en su momento a los zapatistas del EZLN en Chiapas. Entre otras cosas a poner presión en los crimenes del mal gobierno, visibilizar la lucha y difundir la idea.
#1
0
K
6
#22
Elrosquasard
#20
Eso estaría genial, es lo deseable. Pero primero que Israel deje de matar civiles, se retiren de un territorio que no es suyo, y que devuelva todo lo "conquistado" en Cisjordania y renuncie al sueño del Gran Israel ¿no?
0
K
6
#23
Iqui_Balam
#12
Solo el que confunde guerra y genocidio, podria dudar de eso
0
K
6
#1
alcama
¿ Y esto ayuda a parar la guerra de qué forma? ¿ O ya da igual el fin ?
15
K
-15
#2
TooBased
#1
No es ninguna guerra, es un genocidio y ocupación colonial.
15
K
159
#10
Veelicus
#2
Guerra es la que tiene al que replicas con la inteligencia
2
K
43
#3
mcfgdbbn3
#Hacker_Mate
#1
: Ayudando a que más y más gente tome partido, se sume a boicots, vote a partidos que promuevan la no violencia...
5
K
64
#6
alcama
#3
El Gobierno de PSOE y Sumar sigue comprando material militar a Israel.
¿ Para cuando escraches a sus miembros?
1
K
11
#7
Nitrous
#6
Calla calla que se nos cae el chiringuito...
0
K
6
#20
AntiTankie
#3
me parece bien la no violencia, Hamás abandonara las armas por fin y renunciara a la destrucción de Israel y a matar a todo los judos de la tierra
0
K
6
#8
Iori
#1
Entonces estás pidiendo que la gente tome acciones mas contundentes para acabar con el genocidio?
Será por falta de ideas...
0
K
7
#11
Hollywoodlandia
*
#1
de la misma manera que una fiesta en la playa por Palestina. Ayuda y mucho, fotos, instangram, visibilidad, aceptación de la gente, se una la peña para divertirse, etc
0
K
6
#12
alcama
#11
espero que sea ironía
0
K
5
#18
j3j3j3j3
#1
ayuda a dejar de blanquear un estado criminal y ser señalados como lo que son, unos genocidas
0
K
7
Ver toda la conversación (
24
comentarios)
