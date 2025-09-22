edición general
Las actas desmienten a la ministra de Igualdad sobre el fracaso de las pulseras: "Hay incidencias recurrentes; las víctimas se ven desprotegidas

Los fallos provocados por las pulseras empleadas para controlar las órdenes de alejamiento de los agresores de violencia de género fueron detectados por jueces, fiscales y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado según reflejan las distintas actas de las comisiones provinciales de coordinación de violencia de género

shake-it #3 shake-it
Buena cagada: si dimite alguien tampoco pasaría nada. Para que realmente se vea que no son iguales que la jauría de frijolito y Ayuso.
SVSRTZ #5 SVSRTZ *
#3 Si claro, pero primero que enseñen las actas de incidencias de los últimos 15 años para ver si ha habido empeoramiento o no.
shake-it #10 shake-it
#5 Ya te digo que si hubiera habido este tipo de incidencias, nos habríamos enterado.
SVSRTZ #11 SVSRTZ
#10 Bien, pero eso hay que demostrarlo antes de condenar nada.
shake-it #13 shake-it
#11 Bien, pero aunque en el pasado ya hubiese habido incidencias, el que ahora se hayan dejado desprotegidas a mujeres es algo que tiene que tener consecuencias políticas. Por mucho que ya hubiera pasado antes. Que haya pasado antes (si ha pasado) no quita gravedad al hecho.
SVSRTZ #14 SVSRTZ *
#13 Lo que demostraría es que ahora de repente alguien quiere hacer política de ello y antes no, por lo que sea. Es grave, pero ahora y antes, por eso yo lo que quiero saber es desde cuando pasa esto.
Dene #9 Dene
La señora ministra debería irse a su casita o ser cesada, por dos motivos: minimizar el impacto de esta incidencia (aunque sea un 1%, son personas en riesgo) y faltar a su obligacion de controlar los servicios externalizados.
Y al personal de esta empresa, empurarlos por negligencia criminal. Han puesto vidas en riesgo y encima, han ocultado datos.
Luego está la reflexión sobre cuantos servicios críticos se ve obligada la adminstración a externalizar porque no hay medios para atenderlos con pesonal propio, la miseria de personal que se sigue arrastrando fruto de las medidas austericidas de Rajoy (la famosa tasa de (no) reposición de personal jubilado que ha dejado en general a la administración muy escasa de personal), etc etc
#8 Tensk
Se está empeñando en hacer buena a su predecesora.
shake-it #20 shake-it
#19 Te quejas amargamente de que esta ministra tenga que dimitar mientras que la pandilla basura de la derecha no hace nada con sus trapos sucios. Y yo te digo que ese no es el espejo en el que te quieres mirar. Y que precisamente para demostrar que efectivamente no son iguales, alguien tendría que dimitir por esta chapuza.
shake-it #18 shake-it
#16 Si te comportas igual que Mazón, frijolito, Ayuso y compañía, sabes en qué te conviertes, no? Pues eso.
calde #19 calde
#18 quién se comporta igual que esa panda de sinvergüenzas?
ACEC #4 ACEC
De los creadores de "las vacunas no son efectivas al 100%, así que mejor no ponerlas"...
Lamantua #17 Lamantua *
Cuando la ministra se llamaba Irene en MnM implosionaban las cabezas. Hoy, hasta hay quien pone la jeta por la actual ministra. :troll:
Bl4ckAngel #12 Bl4ckAngel
Y una mas para que luego nadie dimita en este gobierno
makinavaja #1 makinavaja
SIempre mintiendo...
Anfiarao #6 Anfiarao
#1 así es, el mundo.es se mantiene a base de mentiras que los lectores de derechas deglutan sin rechistar
calde #16 calde *
#1 Aquí la ministra tiene que dimitir, pero Mazón sigue en su cargo, Ayuso también, el de Andalucía ni se pone en duda, Fakejó con sus mentiras, apoyo a Mazón, criticas al sistema democrático, insultos directos a Sánchez o incluso delitos cometidos con su patrimonio, tampoco...

Y veo en el enlace de #7 que la ser se come aquí la manipulación al asumir parte del relato. Incluso contemplan una posible solución de sustituir las pulseras "por perros adiestrados"!!! Estamos locos???…   » ver todo el comentario
TonyStark #15 TonyStark
#6 el mundo miente más que habla, pero es que en este caso el mundo tiene razón, las actas desmienten a la ministra, esta es de esas veces que alguien tendría que dimitir, y le ha tocado principalmente a la ministra, entre otras cosas, por mentir.
alcama #2 alcama
Gobierno de HIJOS DE PUTA
