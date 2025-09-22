Las actas desmienten a la ministra de Igualdad sobre el fracaso de las pulseras: "Hay incidencias recurrentes; las víctimas se ven desprotegidas

Los fallos provocados por las pulseras empleadas para controlar las órdenes de alejamiento de los agresores de violencia de género fueron detectados por jueces, fiscales y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado según reflejan las distintas actas de las comisiones provinciales de coordinación de violencia de género
| etiquetas: pulseras , violencia de género , igualdad , ministra , actas
Y al personal de esta empresa, empurarlos por negligencia criminal. Han puesto vidas en riesgo y encima, han ocultado datos.
Luego está la reflexión sobre cuantos servicios críticos se ve obligada la adminstración a externalizar porque no hay medios para atenderlos con pesonal propio, la miseria de personal que se sigue arrastrando fruto de las medidas austericidas de Rajoy (la famosa tasa de (no) reposición de personal jubilado que ha dejado en general a la administración muy escasa de personal), etc etc
cadenaser.com/nacional/2025/09/22/el-sistema-es-caotico-la-ser-accede-
Y veo en el enlace de #7 que la ser se come aquí la manipulación al asumir parte del relato. Incluso contemplan una posible solución de sustituir las pulseras "por perros adiestrados"!!! Estamos locos???… » ver todo el comentario