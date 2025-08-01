edición general
Las acciones de American Eagle suben un 20% mientras el minorista afirma que la campaña de Sydney Sweeney es la “mejor” hasta la fecha (ENG)

American Eagle dijo el miércoles que su asociación con Sydney Sweeney ha sido su “mejor” campaña publicitaria hasta la fecha, al tiempo que anunció ganancias del segundo trimestre fiscal que superaron las expectativas. El eslogan que American Eagle eligió para la campaña “Sydney Sweeney tiene unos vaqueros geniales” provocó que algunos críticos de extrema izquierda afirmaran que el comentario tenía un doble sentido y un guiño a la eugenesia

rojelio #1 rojelio
En este tema me quedo con lo que comentó Senserrich:

En realidad, nadie relevante en la izquierda se inmutó lo más mínimo con el anuncio. Fueron dos cuentas de ultras trumpistas que encontraron a dos matados anónimos en Twitter con un puñado de seguidores y promocionaron sus tweets sobre cómo la izquierda pierde la cabeza. Ningún político demócrata ha dicho nada sobre el anuncio, porque nadie en el partido demócrata está indignado. Durante dos semanas enteras, sin embargo, del presidente de los Estados Unidos para abajo todo el GOP está obsesionado con la polémica, que esencialmente consiste en todo el GOP debatiendo furiosamente con hombres de paja.

www.4freedoms.es/p/historias-para-no-dormir
valandildeandunie #13 valandildeandunie
#1 Los partidos de derechas saben que hablan para enfermos mentales que se van a tratar cualquier cosa que les digan


De ahí que la gente normal empezemos a tratarlos como seres inferiores con los cuales no se puede construir una civilización
Torrezzno #2 Torrezzno *
La campaña es buena y ella está bien buena. Ha generado mucha polémica y eso ayuda siempre. El hecho de que sea un anuncio clásico al estilo "busco a Jack" ha servido

Para los jóvenes (dudo que haya de eso aquí)

www.youtube.com/watch?v=frDbTKttVoE
DaniTC #4 DaniTC
#2 recordemos que ese anuncio lo dirigió Coixet xD
Torrezzno #5 Torrezzno
#4 ostia no lo sabía. Buenisimo
#6 j-light
#4 El dato del día
poyeur #9 poyeur
#2 Yo tengo el recuerdo de éste de Levi's con el ciego ;) www.youtube.com/watch?v=YgNqa4c6dRM
Torrezzno #11 Torrezzno
#9 jaja tremendo!
#3 Grahml *
Normal: creando falsas polémicas, patrocinadas por sectas tipo MAGA y por el propio gobierno estadounidense, orientadas a la gran cantidad de burros de dos patas que vivimos en este mundo, el éxito estaba cantado.

En estos tiempos que corren, tengo la convicción de que a muchos ya no les sorprenda que Hitler llegara al poder por elecciones en Alemania, hace ya más de 90 años.

Así de pollinos somos.
Cabre13 #14 Cabre13
Otro ejemplo más de la alt-right montando teatro con los problemas que de verdad importan a la gente, hacer promoción de marcas comerciales con la excusa de que al parecer alguien dijo algo en Twitter.
#10 Empakus
Recogida de cable...
chupacabres #7 chupacabres
Papelazo en euphoria
#8 Klamp
#7 pero si no hace más que llorar en tooooda la serie!!!
