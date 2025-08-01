Las acciones de American Eagle suben un 20% mientras el minorista afirma que la campaña de Sydney Sweeney es la “mejor” hasta la fecha (ENG)

American Eagle dijo el miércoles que su asociación con Sydney Sweeney ha sido su “mejor” campaña publicitaria hasta la fecha, al tiempo que anunció ganancias del segundo trimestre fiscal que superaron las expectativas. El eslogan que American Eagle eligió para la campaña “Sydney Sweeney tiene unos vaqueros geniales” provocó que algunos críticos de extrema izquierda afirmaran que el comentario tenía un doble sentido y un guiño a la eugenesia
En realidad, nadie relevante en la izquierda se inmutó lo más mínimo con el anuncio. Fueron dos cuentas de ultras trumpistas que encontraron a dos matados anónimos en Twitter con un puñado de seguidores y promocionaron sus tweets sobre cómo la izquierda pierde la cabeza. Ningún político demócrata ha dicho nada sobre el anuncio, porque nadie en el partido demócrata está indignado. Durante dos semanas enteras, sin embargo, del presidente de los Estados Unidos para abajo todo el GOP está obsesionado con la polémica, que esencialmente consiste en todo el GOP debatiendo furiosamente con hombres de paja.
De ahí que la gente normal empezemos a tratarlos como seres inferiores con los cuales no se puede construir una civilización
En estos tiempos que corren, tengo la convicción de que a muchos ya no les sorprenda que Hitler llegara al poder por elecciones en Alemania, hace ya más de 90 años.
Así de pollinos somos.