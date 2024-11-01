'Acción Contra el Odio' se persona como acusación popular contra la asociación xenófoba 'Víctimas de la Inmigración Ilegal'

En la denuncia de CEDRE se documenta la dedicación exclusiva de esta asociación a la distribución a través de sus perfiles en diferentes redes sociales de contenido de carácter racista y xenófobo orientado a la discriminación y estigmatización de colectivos vulnerables a través de informaciones falsas. El proceso judicial que Acción Contra el Odio apoyará a través de esta personación como acusación popular tiene como objeto investigar en particular el “rechazo frontal a la presencia de extranjeros en España, especialmente si son magrebíes