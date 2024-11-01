Accidente ferroviario en Asturias: un cercanías acaba con daños al caerle la pared de un túnel

Susto en la red ferroviaria de Asturias. Alrededor de las 16.50 un tren de cercanías que circulaba hacia Oviedo sufrió un accidente; al superar el túnel del Padrún colisionó con un desprendimiento. A unos 50 metros de la salida del túnel se había venido abajo una de las paredes. A resultas del golpe la unidad Civia registró daños en su carrocería. El maquinista detuvo la unidad, confirmó que todo el pasaje estaba bien y pudo continuar el recorrido hasta la estación de Oviedo. Adif ha cortado el tráfico ferroviario entre Ablaña y Ollon.