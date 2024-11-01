edición general
Accidente ferroviario en Asturias: un cercanías acaba con daños al caerle la pared de un túnel

Susto en la red ferroviaria de Asturias. Alrededor de las 16.50 un tren de cercanías que circulaba hacia Oviedo sufrió un accidente; al superar el túnel del Padrún colisionó con un desprendimiento. A unos 50 metros de la salida del túnel se había venido abajo una de las paredes. A resultas del golpe la unidad Civia registró daños en su carrocería. El maquinista detuvo la unidad, confirmó que todo el pasaje estaba bien y pudo continuar el recorrido hasta la estación de Oviedo. Adif ha cortado el tráfico ferroviario entre Ablaña y Ollon.

#1 guillersk
Pero que cojones????
Doisneau #2 Doisneau
#1 Que conste que ha sido algo muy leve, sin ningun herido siquiera, pero lo envio para que se sepa que ese tramo esta cortado ahora mismo.
#3 amusgada
#1 no es serendipia ni magia, se llama falta de mantenimiento. En Padrún tienes las 2 versiones, el túnel del tren y el del coche. En el de coches siempre se mata un par cada año pero daría igual y el tren pséeeeeee Cada día hay una liada en Renfe o FEVE Asturias, sólo que no suele ser portada porque a la gente se la suda que sistemáticamente no vengan trenes porque se caen a cachos y cogieron el cacho de uno pa ponerlo a otro y entonces el de esa hora no sale y entonses el tráfico se complica y... mientras no muera gente, simplemente lleguen putotarde siempre, no pasa ná.
Connect #7 Connect
A ver, que estos accidentes lamentablemente ocurren casi todos los días. Solo que ahora salen por lo del trágico accidente del Iryo.
Pontecorvo #8 Pontecorvo
#7 No hace falta justificar la tercermundialización de nuestro país.
#4 Leclercia_adecarboxylata
Vendo gorros de aluminio.
Pontecorvo #6 Pontecorvo
#4 No hace falta aluminio, es dejación de funciones y responsabilidades que causan muertos, como con la Dana. Lo que pasa que con la izquierda no protesta nadie.
#9 amusgada *
#6 a vé, otra cosa no, pero usuarios de FEVE y Renfe Asturies cabreaos como monas, los tienen a diario ¿eh? Que nos habrán puesto el transporte "más barato" y "tarjetas ciudadanas" y pollas en vinagre pero la mitad de los días no aparece el tren aunque cojas el anterior pa seguro-seguro llegar a currar y así hasta que la gente desiste del todo y entonces dicen que te quitan el apeadero pero mantenimiento-mantenimiento ya tal. De hecho, no es por ná, pero también protestamos…   » ver todo el comentario
elsnons #5 elsnons *
A este paso acabaremos por votar cansina cada vez que salga algo que vaya sobre raíles :troll:
