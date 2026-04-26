'Academia de violadores online': qué empuja a miles de hombres a intercambiar consejos para violar a sus parejas

Sesenta y dos millones de visitas en un solo mes. Ese es el tráfico que registró en febrero Motherless, una página web pornográfica que albergaba más de 20.000 vídeos categorizados como sleep content (contenido de sueño), en los que hombres drogaban a sus parejas, las violaban y compartían el contenido en dicha plataforma. En este tipo de vídeos, los agresores levantan los párpados de las víctimas frente a la cámara para demostrar que están inconscientes. Estos vídeos superaban las decenas de miles de visualizaciones.