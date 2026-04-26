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'Academia de violadores online': qué empuja a miles de hombres a intercambiar consejos para violar a sus parejas

'Academia de violadores online': qué empuja a miles de hombres a intercambiar consejos para violar a sus parejas

Sesenta y dos millones de visitas en un solo mes. Ese es el tráfico que registró en febrero Motherless, una página web pornográfica que albergaba más de 20.000 vídeos categorizados como sleep content (contenido de sueño), en los que hombres drogaban a sus parejas, las violaban y compartían el contenido en dicha plataforma. En este tipo de vídeos, los agresores levantan los párpados de las víctimas frente a la cámara para demostrar que están inconscientes. Estos vídeos superaban las decenas de miles de visualizaciones.

| etiquetas: violadores , online , miles , de hombresintercambian , consejos
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6 comentarios
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Mark_ #5 Mark_
#4 no tengo ni la más remota idea, sólo digo que no me extrañaría.
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Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Un pelin "bulo".

He ido a echarle un ojo y es una web porno como cualquier otra.
No es que tuviese 62M de visitas por tener solo el contenido "sleep content" como da a entender la entradilla.
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Mark_ #2 Mark_
"Es que 60 millones de visitas no significan 60 millones de personas"

Y eso es lo que te preocupa de todo esto, hijo de puta. Viendo esto, si el feminismo hubiese sido venganza y no igualdad tampoco me hubiera extrañado.
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Postmeteo #4 Postmeteo
#2 Aja. ¿Y crees que las mujeres, a través de la violencia, van a conseguir mucho?
El feminismo presume de pacifista, pero no le queda otra.
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#1 Leon_Bocanegra
P. qué empuja a miles de hombres a intercambiar consejos para violar a sus parejas?


R. El maldito feminismo.
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#3 woke
#1 La palabra violencia proviene del latín violentia (cualidad de violento), derivada de vis, que significa "fuerza", "vigor" o "potencia". Se asocia al adjetivo violentus (el que actúa con mucha fuerza)

La violación siempre implica violencia física.
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menéame