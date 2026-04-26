'Academia de violadores online': qué empuja a miles de hombres a intercambiar consejos para violar a sus parejas

Sesenta y dos millones de visitas en un solo mes. Ese es el tráfico que registró en febrero Motherless, una página web pornográfica que albergaba más de 20.000 vídeos categorizados como sleep content (contenido de sueño), en los que hombres drogaban a sus parejas, las violaban y compartían el contenido en dicha plataforma. En este tipo de vídeos, los agresores levantan los párpados de las víctimas frente a la cámara para demostrar que están inconscientes. Estos vídeos superaban las decenas de miles de visualizaciones.
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He ido a echarle un ojo y es una web porno como cualquier otra.
No es que tuviese 62M de visitas por tener solo el contenido "sleep content" como da a entender la entradilla.
Y eso es lo que te preocupa de todo esto, hijo de puta. Viendo esto, si el feminismo hubiese sido venganza y no igualdad tampoco me hubiera extrañado.
El feminismo presume de pacifista, pero no le queda otra.
R. El maldito feminismo.
La violación siempre implica violencia física.