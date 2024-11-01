edición general
Acad, la ciudad que fue capital del primer imperio de la Historia, todavía no ha sido encontrada

La ciudad de Acad fue el centro neurálgico del primer gran imperio de la humanidad, la capital que, hace más de 4.300 años, unió bajo un solo mandato las tierras de Mesopotamia. Sin embargo, hoy su ubicación todavía es un enigma para los arqueólogos, lo que la convierte probablemente en el Santo Grial de la arqueología mesopotámica.

