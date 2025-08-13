Aburto: "No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado"

Desde el Ayuntamiento de Bilbao observan con inquietud algunos de los acontecimientos que han acaparado titulares las últimas semanas, como el veto acordado entre el PP y VOX en el pleno municipal de Jumilla a las celebraciones musulmanas en las instalaciones deportivas o, a una distancia mucho más cercana, el asalto de un grupo de jóvenes contra la comisaría de la Ertzaintza en Azpeitia. “No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado. No quiero que no se tenga respeto a la Policía Municipal o a la Ertzaintza”...