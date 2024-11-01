El abuelo: los primeros videojuegos en español

¿No os habéis preguntado nunca cuáles fueron los primeros juegos en mostrar textos en español? ¿Y los primeros en ser doblados a nuestro idioma? Eso es lo que hemos estado investigando y nos hemos topado con cosas interesantes. Os lo contamos (...) Para ver al primer videojuego comercial que contó con textos en español tenemos que viajar hasta el año 1979. Primero está Galaxian de Namco, posiblemente el primer videojuego arcade que recibimos en nuestro idioma. Por lo que hemos visto, Galaxian fue licenciado por Recreativos Franco, en Madrid...