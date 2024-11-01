·
Una abuela japonesa de 92 años gana un torneo de Tekken 8
Una abuela de 92 años es la vencedora de un torneo de Tekken 8 para personas mayores celebrado en Japón. Hubo una participante con 95 años.
abuela
,
japonesa
,
tekken
Mustela
Es lo que tiene cuando se es tan complicado ligar en una sociedad muy cerrada en costumbres. Yo creo que se equivocó de aplicación.
