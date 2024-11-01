edición general
Absuelven 61 años después a una mujer condenada por arrancar parte de la lengua de su agresor durante un intento de violación

El caso de Choi Mal-ja es citado en libros de texto de derecho en Corea del Sur como un ejemplo clásico de un tribunal que no reconoce la legítima defensa durante la violencia sexual. Choi Mal-ja tenía 18 años cuando fue declarada culpable de lesiones corporales graves y condenada a 10 meses de prisión. Su agresor, de 21 años, recibió una pena menor de seis meses.

pepel #2 pepel
La justicia a veces llega tarde.
Torrezzno #1 Torrezzno *
Amazing, le tenian que haber dado un premio además. La wonder woman coreana. Espero que le supiese rica la lengua, con un poco de kimchi estaria de muerte
#4 laruladelnorte
El caso de Choi es citado en los libros de texto de Derecho de Corea del Sur como un ejemplo clásico de un tribunal que no reconoce la legítima defensa durante la violencia sexual.
Según registros judiciales, el atacante inmovilizó a Choi contra el suelo en algún lugar de la ciudad sureña de Gimhae. Ella solo logró liberarse tras arrancarle de un mordisco aproximadamente 1,5 cm de la lengua.
El hombre exigió repetidamente una indemnización por las lesiones e incluso irrumpió en la casa de Choi con un cuchillo, según informaron medios surcoreanos

Los huevos tendría que haberle retorcido. >:-(
Herrerii #3 Herrerii
Corea la buena xD
