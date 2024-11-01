Absuelven 61 años después a una mujer condenada por arrancar parte de la lengua de su agresor durante un intento de violación

El caso de Choi Mal-ja es citado en libros de texto de derecho en Corea del Sur como un ejemplo clásico de un tribunal que no reconoce la legítima defensa durante la violencia sexual. Choi Mal-ja tenía 18 años cuando fue declarada culpable de lesiones corporales graves y condenada a 10 meses de prisión. Su agresor, de 21 años, recibió una pena menor de seis meses.