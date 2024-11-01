Absuelven 61 años después a una mujer condenada por arrancar parte de la lengua de su agresor durante un intento de violación

El caso de Choi Mal-ja es citado en libros de texto de derecho en Corea del Sur como un ejemplo clásico de un tribunal que no reconoce la legítima defensa durante la violencia sexual. Choi Mal-ja tenía 18 años cuando fue declarada culpable de lesiones corporales graves y condenada a 10 meses de prisión. Su agresor, de 21 años, recibió una pena menor de seis meses.
| etiquetas: lengua , corea del sur , choi mal-ja
Según registros judiciales, el atacante inmovilizó a Choi contra el suelo en algún lugar de la ciudad sureña de Gimhae. Ella solo logró liberarse tras arrancarle de un mordisco aproximadamente 1,5 cm de la lengua.
El hombre exigió repetidamente una indemnización por las lesiones e incluso irrumpió en la casa de Choi con un cuchillo, según informaron medios surcoreanos
Los huevos tendría que haberle retorcido.