Absuelta de un delito de sustracción de menores una mujer tras impedir al padre, que tenía la custodia, ver a su hija durante 497 días en Tarragona

Una mujer que durante 497 días no dejó que su hija viese a su padre ha sido absuelta por la Audiencia de Tarragona. Inicialmente había sido condenada a 2 años y medio de prisión y a la inhabilitación para el ejercicio del derecho de patria potestad y al pago de 49.700€ al padre y de 79.700€ a la menor. Las magistradas de la Audiencia señalan que la mujer conocía que tenía que dejar a su hija con su padre, pero que el Código Penal recalca que es delito si no hay una «causa justificada» y la menor había manifestado que no quería ir con su padre
| etiquetas: tarragona , mujer , sustracción de menores
Las magistradas de la Audiencia señalan que la mujer conocía que tenía que dejar a su hija con su padre. Pero el Código Penal recalca que es delito si no hay una «causa justificada». Y en este caso, recuerdan que la menor había manifestado reiteradamente su negativa a ir con su padre. Y ello vino avalado por las declaraciones de un agente y por el equipo técnico de un centro de acogida.
Después de casi 500 días sin ver a su padre, normal que no quiera saber nada de él. A saber qué le habrá contado la madre, (que dejó de llevarla al colegio, y vaya usté a saber qué más...).
Vale, genial, entonces, estas otras cosas que pasaron según la noticia:
-Tras el correspondiente procedimiento de guarda y custodia, el 2 de octubre de 2019 la Audiencia Provincial atribuyó la guarda y custodia de la menor a favor del
… » ver todo el comentario
Una puta burrada...
Si esto lo hiciera un padre... Todos sabemos qué pasaría...
El día que echemos la vista atrás en los temas de género y familia...
Si el crío cogió manía al padre por la situación que ayuden tb a normalizar el ambiente y la relación con el padre.
.se presta muy poca atención a los niños en estas situaciones y unos y otras los usan como moneda de cambio.
Así están las cosas de familia y género en España...
Véanlo ustedes mismos...
Si viene el mismísimo Atila a postularse como presidente, pero a cambio de quemar España y echar sal a los campos, arregla está putísima mierda de justicia en temas de familia, señores, yo le voto sin dudarlo...
Lo he dicho mil veces y mil más lo repetiré: El día que en España empecemos a investigar lo que se ha estado haciendo en temas de género y familia, vamos a flipar mucho!!! Hay muchísimo dolor,…