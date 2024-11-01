Absuelta de un delito de sustracción de menores una mujer tras impedir al padre, que tenía la custodia, ver a su hija durante 497 días en Tarragona

Una mujer que durante 497 días no dejó que su hija viese a su padre ha sido absuelta por la Audiencia de Tarragona. Inicialmente había sido condenada a 2 años y medio de prisión y a la inhabilitación para el ejercicio del derecho de patria potestad y al pago de 49.700€ al padre y de 79.700€ a la menor. Las magistradas de la Audiencia señalan que la mujer conocía que tenía que dejar a su hija con su padre, pero que el Código Penal recalca que es delito si no hay una «causa justificada» y la menor había manifestado que no quería ir con su padre