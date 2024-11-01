edición general
32 meneos
36 clics
Absuelta de un delito de sustracción de menores una mujer tras impedir al padre, que tenía la custodia, ver a su hija durante 497 días en Tarragona

Absuelta de un delito de sustracción de menores una mujer tras impedir al padre, que tenía la custodia, ver a su hija durante 497 días en Tarragona

Una mujer que durante 497 días no dejó que su hija viese a su padre ha sido absuelta por la Audiencia de Tarragona. Inicialmente había sido condenada a 2 años y medio de prisión y a la inhabilitación para el ejercicio del derecho de patria potestad y al pago de 49.700€ al padre y de 79.700€ a la menor. Las magistradas de la Audiencia señalan que la mujer conocía que tenía que dejar a su hija con su padre, pero que el Código Penal recalca que es delito si no hay una «causa justificada» y la menor había manifestado que no quería ir con su padre

| etiquetas: tarragona , mujer , sustracción de menores
27 5 1 K 274 actualidad
16 comentarios
27 5 1 K 274 actualidad
Comentarios destacados:      
Jaime131 #1 Jaime131
Hay que proteger a las madres protectoras.
9 K 81
Ominous #4 Ominous
#3 El hijo menor de Juana Rivas también hubo un tiempo que decía que no quería ir con el padre. Cosas de la alineación parental. Espera, que eso no existía...
5 K 48
#5 intotheflow
#4 Entonces, en este caso, ¿la madre, la hija, el agente, el equipo técnico del centro de acogida o las magistradas?
0 K 7
#2 Luiskelele
Hay que ser hija de puta.
6 K 47
#3 intotheflow
#2 ¿La madre, la hija, el agente, el equipo técnico del centro de acogida o las magistradas?
Las magistradas de la Audiencia señalan que la mujer conocía que tenía que dejar a su hija con su padre. Pero el Código Penal recalca que es delito si no hay una «causa justificada». Y en este caso, recuerdan que la menor había manifestado reiteradamente su negativa a ir con su padre. Y ello vino avalado por las declaraciones de un agente y por el equipo técnico de un centro de acogida.
0 K 7
#6 Luiskelele
#3 menos la hija, que es la que menos culpa tiene, todas las demás.

Después de casi 500 días sin ver a su padre, normal que no quiera saber nada de él. A saber qué le habrá contado la madre, (que dejó de llevarla al colegio, y vaya usté a saber qué más...).
2 K 31
#9 intotheflow
#6 La custodia del padre inicia en octubre y en diciembre la hija se niega a regresar con él tras una visita a su madre (lo de los 500 días es posterior, es la consecuencia, no la causa).
0 K 7
#11 Jacusse
#9 500 días...
0 K 10
Andreham #8 Andreham
Las magistradas de la Audiencia señalan que la mujer conocía que tenía que dejar a su hija con su padre, pero que el Código Penal recalca que es delito si no hay una «causa justificada» y la menor había manifestado que no quería ir con su padre

Vale, genial, entonces, estas otras cosas que pasaron según la noticia:

-Tras el correspondiente procedimiento de guarda y custodia, el 2 de octubre de 2019 la Audiencia Provincial atribuyó la guarda y custodia de la menor a favor del

…   » ver todo el comentario
3 K 42
#13 Empakus
#8 es una burrada...
Una puta burrada...
0 K 5
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
pussypass de manual
2 K 19
#14 Empakus
#10 tal cual...
Si esto lo hiciera un padre... Todos sabemos qué pasaría...
0 K 5
#7 DatosOMientes
Esto no existe.
0 K 10
#15 Empakus
#7 así nos va...
El día que echemos la vista atrás en los temas de género y familia...
0 K 5
#16 Toponotomalasuerte
Estás cosas hay que vigilarlas más. Primero asegurarse a la hora de emitir una sentencia y luego, si el niño se niega a ir, que haya observadores (psicólogos o trabajadores sociales) que decidan lo que ha de hacerse.
Si el crío cogió manía al padre por la situación que ayuden tb a normalizar el ambiente y la relación con el padre.
.se presta muy poca atención a los niños en estas situaciones y unos y otras los usan como moneda de cambio.
0 K 9
#12 Empakus *
Pues bueno...
Así están las cosas de familia y género en España...
Véanlo ustedes mismos...
Si viene el mismísimo Atila a postularse como presidente, pero a cambio de quemar España y echar sal a los campos, arregla está putísima mierda de justicia en temas de familia, señores, yo le voto sin dudarlo...
Lo he dicho mil veces y mil más lo repetiré: El día que en España empecemos a investigar lo que se ha estado haciendo en temas de género y familia, vamos a flipar mucho!!! Hay muchísimo dolor,…   » ver todo el comentario
0 K 5

menéame